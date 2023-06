Veliko srce Brune Petkovića: Vatreni donirao dres za pomoć stopostotnom invalidu

Autor: B.H.

Hrvatski reprezentativac Bruno Petković donirao je na licitaciju dres u kojem je igrao protiv Nizozemske u polufinalnoj utakmici Lige nacija, i to za pomoć stopostotnom invalidu Kristijanu Švendi.

Akcija se provodi na inicijativu Facebook grupe Chef kuha doma i to nakon što je vrlo dobro prošla slična akcija u kojoj je Lovro Majer donirao svoj dres. Majerov dres dosegao je na licitaciji cifru od 2500 tisuće eura, a Petković je do sada, u manje od 14 sati došao do ponude od 1400 eura.

Aukcija od € 1

Traje do 25.06. do 20:00h

Start bid: € 1

Minimal bid: € 10

Dragi naši humanitarci, nakon sjajnog… Posted by Chef kuha doma on Thursday, 22 June 2023

Aukcija još kratko traje

Sav novac koji se prikupi ići će Kristijanu Švendi kako bi prilagodio svoj dom vlastitim potrebama, što uključuje i toalet za invalide i olakšavanje pristupa automobilom.

Početna cijela dresa bila je jedan euro, ali vrlo brzo je skočila. Aukcija traje do 25. lipnja u 20 sati.