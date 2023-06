Veliko razočaranje u susjedstvu: Bilić na pragu preuzimanja novog kluba

Autor: Dnevno GIŠ

Ime bivšeg hrvatskog izbornika Slavena Bilića pojavilo se u kontekstu preuzimanja reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je otpustila Faruka Hadžibegića te je u potrazi za novim glavnim čovjekom struke.

Ipak igleda kako od preuzimanja ‘Zmajeva’ ipak neće biti ništa, a nešto slično je izjavio i Slaven kada su ga upitali oko te teme.

“Nije me nitko zvao, a i da me zvao, ne bih to mogao prihvatiti, jer imam neke druge planove”, izjavio je Bilić na upit preuzima li BiH.





Povratak u Tursku

Kako pišu mediji iz Turske, bivši trener Watforda, glavni je kandidat za preuzimanje Adana Demirspora, na čijoj bi klupi trebao naslijediti legendarnog ‘aereoplanina’, Vicenza Montellu.

Adana Demirspor, teknik direktör Slaven Bilic ile anlaştı. pic.twitter.com/fH0wma7Wut — Nexus Sports (@nexustransfer) June 23, 2023

Slaven je već imao jednu epizodu u turskoj, gdje je trenirao Bešiktaš, a iz Watforda je otišao početkom ožujka i od tada je bez angažmana.









Bilića su povezivali i s Trabzonsporom, ali je taj posao na kraju pripao Nenadu Bjelici.