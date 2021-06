VELIKO POJAČANJE I POVRATNIK U DINAMO PORUČIO: ‘Jedva se čekam dokazati, a zna se tko je vođa u Dinamu!’

Autor: F.F

Najzvučnije pojačanje Dinama ovog ljeta, Duje Čop vratio se u modri dres nakon šest sezona. Iz Dinama je otišao 2015. kao najbolji strijelac i reprezentativac, a nakon epizoda u Italiji, Španjolskoj i Belgiji vratio se u klub u kojem je igrao najbolji nogomet.

Poručio je da je presretan što se vratio u europski Dinamo te priznao kako je pratio zagrebačku momčad prošlih sezona.

Čop ima 31 godinu te se u HNL vraća s puno iskustva i zreliji no ikad.

Vraća se iskusniji i bolji

U velikom intervjuu za Sportske novosti pričao je o svom povratku u Dinamo:

“Jedva čekam priliku da se dokažem. Željan sam treninga i utakmica jer posljedjnu sezonu u Standardu nisam igrao previše. Presretan sam što sam se vratio u europski Dinamo. Ne razmišljam o zalasku karijere nego imam veliku želju dokazati se”, poručio je Čop, pa nastavio:

“Igrao sam s najboljima, ali i onim manje dobrim tijekom ovih godina. Dobio sam veliko iskustvo i samtram da me to čini čvršćim i boljim u svakom smislu. Puno sam zreliji, mirniji i pametniji. Kad dođeš u tridesete vidiš sve što si loše radio u dvadesetima, a to ću vjerojatno govoriti i s 40. Hahaha. Osjećam se kao mladić, nisam imao problema s ozljedama.”

Zna se tko je gazda!

Novinari su ga pitali hoće li biti vođa Dinama:

“Ma zna se tko je vođa, to je sigurno Ademi! On je bio vođa i ranije. Ali s obzirom na to da sam stariji i iskusniji, bit ću uz njega, uvjeren sam da će moje iskustvo pomoći mladim igračima. Ovo što sam vidio u ovih prvih nekoliko dana je super, osjećam se kao da sam se vratio među svoje, u obitelj”, zaključio je Čop.