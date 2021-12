VELIKO IZNENAĐENJE ZA DINAMO! Potres kod suparnika pred odlučujuću europsku utakmicu

Davno je parafrazirana izreka kako je “trenerski kruh posao s osam kora”, a ono što najviše određuje dugovječnost na klupi, osim ako niste Ferguson ili Wenger, naravno su rezultati, i ako izostanu smiješi vam se otkaz nebitno o prijašnjim zaslugama.

To je najbolje na svojoj koži nedavno osjetio, ne tako davno slavljeni pobjednik protiv Tottenhama Damir Krznar, koji je nakon serije loših rezultata Dinama dao ostavku, a slično se danas dogodilo i u suparniku “Modrih” u Europa ligi Genku.

Kako javljaju mediji Belgijski prvoligaš Genk smijenio je trenera Johna van den Broma nakon loših rezultata u prvenstvu i kupu, a sve u smiraj utakmice s Rapidom, u kojoj mogu pobjedom pretendirati na drugo mjesto i nastavak natjecanja u Europa ligi i na proljeće, uz Dinamov poraz protiv West Hama.

Nesrazmjer ambicija i rezultata

“Uprava kluba donijela je takvu odluku s obzirom na to da rezultati ne odgovaraju kvaliteti naših igrača i ambicija”, navodi se u priopćenju kluba.

Genk je trenutno osmi u belgijskom prvenstvu s 15 bodova manje od prvoplasiranog Union SG-a i nije ostvario pobjedu u zadnje četiri utakmice u ligi. U Europskoj ligi Genk je treći u skupini H s pet bodova, dva manje od drugoplasiranog Dinama i osam manje od vodećeg West Hama. U zadnjoj utakmici u skupini Genk kod kuće dočekuje posljednji Rapid.

Kako navode iz kluba, momčad će do daljnjeg voditi pomoćni trener Glen Riddersholm dok uprava ne nađe novog trenera.

✅ West Ham = Group H winners









Who will finish second: Dinamo Zagreb or Genk? 🤷#UEL pic.twitter.com/wJKdjDdpKw

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 6, 2021