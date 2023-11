Veliko iznenađenje u sastavu Dinama: Trener prelomio, Modri jurišaju po pobjedu

Autor: Ivan Lukač

Viktora Plzen – Dinamo (18:45)

Viktoria: Stanek – Hranač, Kopic, Traore, Chory, Jemelka, Cadu, Kalvach, Šulc, Jirka, Dweh





Dinamo: Zagorac – Ristovski, Perić, Perković, Ljubićić – Mišić, Bulat – Špikić, Baturina, Kaneko – Emreli

Prije godinu dana Dinamo se sa Salzburgom borio za ulazak u europsko proljeće preko trećeg mjesta u Ligi prvaka. Rušili su Chelsea, bili odličan protivnik u Milanu. Imali niz od 10 pobjeda u HNL-u. Tko bi rekao da samo godinu dana kasnije Dinamo bio treći u HNL-u s minus sedam od Hajduka i bio na tri boda u grupi Konferencijske lige.

Situacija je takva, a Dinamo se vraća u Češku. Tamo su prije dva i pol mjeseca doživjeli veliki šok kada ih je Sparta iz Praga izbacila u bitci za Europsku ligu. Bila je to loša predstava Dinama, a bilo je još mnogo loših pa se ta zaboravila.

Modri danas u Plzenu moraju ići po pobjedu jer bez nje bit će potrebno čudo da igraju proljeće. Ballkaniji se već pokazao kao dobar protivnik, a Astana je kod kuće sve samo ne ugodno gostovanje.

Derbi s Rijekom

Sergej Jakirović najavio je susret: “Oni su u boljoj situaciji od nas, imaju devet bodova, mogu malo promiješati karte. Ali imamo iskustvo iz Praga, moramo pokazati zrelost kad te protivnik stisne, da znaš odgovoriti. Igrat će otvorenije nego u Zagrebu, bit će Viktorija više napadački orijentirana nego u Zagrebu.”







Uz to je dodao: “Svjestan sam i ja da ne ide to preko noći. Naviknuli smo godinama na nogomet s posjedom i individualnom kvalitetom, sad to moramo mijenjati, igrati više radni nogomet. I na tome radimo. Ja ne mogu biti nezadovoljan igrom, ali rezultatom apsolutno jesam.”

Naravno i dalje najveći problem Dinama je izostanak najboljeg igrača Brune Petkovića. Dobra je vijest što se vratio Robert Ljubičić koji bi mogao zaigrati na lijevom beku. Susret počinje u 18:45 uz prijenos na ArenaSport 1 i tekstulani prijenos na našem portalu.