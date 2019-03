VELIKI ŽUTI O AZERBAJDŽANU: ‘Na Maksimir dolazi 11 ratnika, nije to neka kvaliteta, ali – nikako ne smijemo napraviti ovo!’

Autor: Dnevno.hr

Nova sportska tema tjedna je – Azerbajdžan. Sluša se i gleda samo o pobjedi koju će Hrvatska na Maksimiru ovoga četvrtka (20.45 sati) ipak trebati izboriti. Neki su bodove već upisali, ali jesu li bili u pravu pokazat će samo 90 minuta na terenu.

Intervju je za Sportske novosti dao Robert Prosinečki. Aktualni izbornik Bosne i Hercegovine tri je godine, sve do nedavno bio izbornik baš te reprezentacije. Od njega će ih ubrzo preuzeti Nikola Jurčević, s kojim je nekada radio u stožeru Slavena Bilića, za vrijeme njegovog izborničkog mandata na klupi Vatrenih.

Veliki žuti sada razmišlja samo o Armeniji, s kojom će njegovi “Zmajevi” otvoriti EURO-kvalifikacije u Sarajevu.

“Azerbajdžan? Pa kako sad da vam pričam o Azerbajdžanu kad mi je u glavi samo Armenija?”, priznao je Robi u početku razgovora.

Ali, ubrzo je otkrio ono što čeka Vatrene sutra…

“Azerbajdžan je manje-više isti u odnosu na vrijeme kad sam ja bio izbornik. Mislim da će biti možda samo nekoliko promjena koje je napravio Jurčević. Ne znam to, ali vjerojatno će biti tako, pretpostavljam”, nastavlja.

“Azerbajdžan ti može napraviti problem! Većina igrača igra u Karabahu, momčadi koja je igrala i u Ligi prvaka, te u Europskoj ligi. To je glavni klub u Azerbajdžanu. Makar, sad se poboljšao i Neftči. Dakle, reprezentativci su im uglavnom iz njihove lige. Dimitrij Nazarov igra u drugoj njemačkoj ligi u klubu Erzgebirge Aue, Ramil Šejdajev igra u ruskom klubu Krilja Sovjetov. To je uglavnom to, sad više ne znam tko još igra negdje izvan Azerbajdžana”, rekao je Prosinečki.

Predviđa da će se Jurčevićeva reprezentacija u Maksimiru predstaviti u jako borbenom izdanju.

“Azeri će u Zagrebu sigurno dati sve od sebe. Oni su ratnici koji neće posustati od prve do posljednje minute. Međutim, teško da mogu nešto napraviti protiv Hrvatske. Pogotovo u Maksimiru. Ipak, bit će maksimalni kako bi napravili što bolji rezultat. Probat će napraviti iznenađenje, ali definitivno sumnjam da u tome mogu uspjeti”, bio je iskren njihov bivši izbornik.

“Ne treba ih podcijeniti! To nikako. Jer stalno će biti “u crvenom”, igrat će na maksimumu, pružit će sve što mogu. A stigao im je i novi izbornik, pa će se pred Jurom svi željeti pokazati u najboljem svjetlu. E sad, koliko će to biti dovoljno za Hrvatsku… Ja mislim da im neće biti dovoljno. Ali nikada ne smijemo zaboraviti da se u nogometu događaju čuda”, rekao je Prosinečki.