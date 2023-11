Veliki uspjeh Slovenije, susjedi nakon teške borbe slave odlazak na Euro

Završena je još jedna večer kvalifikacija za Euro 2024. u Njemačkoj, pretposljednja u igranju po skupinama, a u njoj, velikom uspjehu veselili su se reprezentativci Slovenije koji su osigurali put na Euro osvajanjem drugog mjesta u kvalifikacijskoj grupi H.

Slovenci su u izravnoj borbi za odlazak u Njemačku u Ljubljani s 2:1 slavili protiv Kazahstana. Za hrvatske susjede su strijelci bili Benjamin Šeško iz penala u 41. i Benjamin Verbič u 86. minuti, a Kazahstancima je privremeno izjednačenje i nadu za drugo mjesto dao gol Ramazana Orazova u 48. minuti.

Predvođena Matjažom Kekom, dugogodišnjim i uspješnim nekadašnjim trenerom Rijeke, Slovenija odlazi na četvrto veliko natjecanje nakon osamostaljenja. Dok ih je vodio Srečko Katanec, Slovenci su išli na Euro 2000. u Belgiji i Nizozemskoj te na Svjetsko prvenstvo 2002. u Japanu i Južnoj Koreji, a bili su i na SP-u 2010. u Južnoafričkoj Republici, tada s Kekom na klupi.

🇸🇮Najmjaši igralec z 10 goli za slovensko reprezentanco:

Benjamin Šeško – 20 let 5 mesecv 20 dni

Tim Matavž – 24 let 4 meseci 18 dni

Milenko Ačimović – 25 let 3 meseci 28 dni

Sašo Udovič – 27 let 1 mesec 26 dni

Zlatko Zahovič – 27 let 7 mesecev 5 dni#slostats #benjaminsesko pic.twitter.com/0J2pPewEwh

— SloStats (@slo_stats) November 20, 2023