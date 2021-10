VELIKI USPJEH IGORA ŠTIMCA! Njegova Indija osvojila Južnoazijsko prvenstvo

Reprezentacija Indije, koju vodi naš Igor Štimac, osvojila je Južnoazijsko prvenstvo sigurnom pobjedom u finalu protiv Nepala 3:0.

Ono što je presudili u finalnoj utakmici je početak drugog poluvremena, kada su Štimčevi nogometaši postigli dva gola u manje od dvije minute.

Prvo je legenda indijske reprezentacije Sunil Chetri zabio za 1:0 u 49. minuti, a zatim je na 2:0 povisio Suresh Wangjam u 50. minuti. Konačnih 3:0 postavio je Sahal Abdul Samad u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Prvi trofej

Ovaj turnir Indija je završila i kao prva u skupini i tako izborila nastup u finalu protiv drugoplasiranog Nepala, čiji je izbornik ranije prozvao Štimca smatrajući da mu se rugao proslavom gola u njihovoj utakmici u grupnoj fazi.

Indiji je to osmi naslov u dosad 13 odigranih izdanja Južnoazijskog prvenstva, a Štimcu prvi trofej na klupi nacionalne selekcije druge najmnogoljudnije države svijeta.

