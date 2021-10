VELIKI UDARAC ZA VATRENE UOČI UTAKMICE ODLUKE! Ozlijedio se prvotimac, a Dalića zabrinjava još jedna stvar!

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom i Zlatkom Dalićem dvije su ključne utakmice za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru sljedeće godine.

Naime, Vatreni igraju protiv Malte 11. studenog, dok tri dana kasnije u Hrvatsku dolazi Rusija. To je utakmica koja je označena kao ‘odlučujuća’ i u našem, ali i ruskom kalendaru.

Dalić je nedavno objavio popis igrača na koje računa, ali nažalost, morat će napraviti neke preinake.

Veliki udarac za Dalića i Vatrene je ozljeda Matea Kovačića. Iz Londona su stigle vijesti kako je hrvatski reprezentativac ozlijedio tetive koljena i prve su prognoze da je došlo do istegnuća. Nakon treninga Chelseaja izašla je vijest kako je veznjak Vatrenih ozlijeđen na treningu, a Thomas Tuchel je potvrdio kako Hrvata neće biti nekoliko tjedana.

Mateo Kovacic is injured because of a hamstring issue & will be out for a few weeks. 😭 pic.twitter.com/hAFWs9twom

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) October 29, 2021