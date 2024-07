Veliki trener s odvratnom navikom nije došao Srbima: Ambicije su mu puno jače

Autor: Ivor Krapac

Dok je nedavno opasno ‘visio’ Dragan Stojković, spominjao se njegov mogući nasljednik na klupi reprezentacije Srbije, no na koncu je Piksi ipak ostao, što sada izaziva nove lomove među tamošnjim nogometnim reprezentativcima. Kao kandidat se spominjao Joachim Loew, veliki njemački trener, koji je reprezentaciju svoje zemlje vodio do naslova Svjetskog prvaka 2014. u Brazilu.

Otkako je 2021. otišao s njemačke klupe, 64-godišnji Loew nema novi trenerski angažman. Spominjala se Srbija, no kako je Piksi Stojković ostao na klupi, od toga neće biti ništa, ali njemački trener ima ambicije koje su puno jače nego vođenje Srba. U igri je za nasljeđivanje Garetha Southgatea nakon što je donedavni engleski izbornik objavio odlazak ranije ovog tjedna.

Loew nije jedini Nijemac koji se spominje. U igri je navodno i Thomas Tuchel, donedavno na klupi Bayerna, 50-godišnjak kojeg u Engleskoj pamte po vođenju londonskog Chelseaja do naslova u Ligi prvaka u sezoni 2020./21. S obzirom na to, Tuchelove reference nisu loše, no Loewove su još jače ako se uzme u obzir puno iskustva na klupi njemačke reprezentacije.

🚨👨‍🏫 Thomas Tuchel would be interested in becoming the new England manager. The job would also appeal to Joachim Löw, reports @cfbayern. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪 pic.twitter.com/pMoE7YHqDT — EuroFoot (@eurofootcom) July 18, 2024

S Nijemcima 15 godina

Joachim Loew bio je njemački izbornik 15 godina, od 2006. do 2021., a prije toga, bio je i prvi pomoćnik u stručnom stožeru reprezentacije, u izborničkom mandatu Juergena Klinsmanna od 2004. do ’06. godine. Što se Loewovog dugog izborničkog razdoblja tiče, s Nijemcima je 2014. bio svjetski prvak, a četiri godine ranije, bio je treći na Svjetskom prvenstvu u Južnoafričkoj Republici.









S njemačkom reprezentacijom ima i turnirsku pobjedu na Fifinom Kupu Konfederacija 2017. u Rusiji, a s nastupa na Euru u izborničkom mandatu, najviše pamti finale iz 2008. u Austriji i Švicarskoj, kada su u borbi za naslov slavili Španjolci. Prije toga, Loew je u klupskoj trenerskoj karijeri bio najpoznatiji po vođenju Stuttgarta, a u to vrijeme je u njegovoj momčadi bio i tadašnji Vatreni Zvonimir Soldo.

Za sada još bez novog posla, Loew se pamti po puno lijepih stvari s klupe reprezentacije Njemačke, no u pamćenju je postao i zbog odvratne navike koju su znale zabilježiti kamere. Kopao je nos na klupi, a onda bi ono što je izvukao iz nosa stavljao u usta, što je, dakako, izazvalo čuđenje i dosta osuda.

I wonder if Joachim löw will continue his clatty habits of nose picking, bum scratching/sniffing and arm pit sniffing at major tournaments #ClattyBastard #ScrathAndSniff pic.twitter.com/HE5Ou8Zdmz





— 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Ross Dv 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Wild__Thrasher) June 17, 2018

Bilo je toga još

Loewovo kopanje nosa se nekako najviše pamti, no bilo je toga još, poput jedne situacije da je zavukao ruku ispod hlača, a nakon što ju je izvukao, išao je pomirisati što mu je to na ruci. “Vidio sam tu sliku, očito je da ponekad nešto napraviš podsvjesno. Dogodilo se i žalim zbog toga”, pričao je svojedobni svjetski prvak s Nijemcima.

“Bilo je to usred adrenalina i koncentracije na druge stvari. Trudit ću se postupiti drugačije u budućnosti”, dodao je iskusni njemački trener, koji bi možda mogao postati prvi Nijemac na klupi engleske reprezentacije. Podsjetimo, Englezi su stranca već imali, pa okretanje leđa od engleskih trenera za njih ne bi bilo novost.

Na klupi Engleza je od 2001. do ’06. bio Šveđanin Sven-Goran Eriksson, a kasnije, u razdoblju od 2007. do ’12. je njihovu reprezentaciju vodio trofejni Talijan Fabio Capello. Prije odlaska nakon što je s Englezima doživio poraz od Španjolske u finalu Eura u Njemačkoj, Gareth Southgate trajao je dugo, još od 2016. godine, no sada dolazi red za novog čovjeka.