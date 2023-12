Veliki talent ostaje u Hrvatskoj: Napravio novi korak, a mogao bi riješiti i najveći problem Vatrenih

Nakon kraja ovogodišnjeg dijela SuperSport HNL-a, u Osijeku su se bacili na posao, a dio tog posla bio je i važan korak s velikim talentom, 17-godišnjim napadačem Antonom Matkovićem.

Mladi igrač ostaje u osječkom klubu. Potpisao je prvi profesionalni ugovor s Osijekom u kojem bi trebao ostati do 2026. godine, a s tim novim korakom u karijeri, odbijen je interes drugih.

Matkovića su već bili okružili klubovi iz inozemstva. Talijanski novinar Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, u studenom je imao informaciju da mladog hrvatskog napadača prati Everton, a spomenuo je i interes Red Bull Salzburga te Sassuola.

🇭🇷 Interest growing in 17 year old Croatian talent Anton Matkovic. NK Osijek striker, attracting important clubs from Europe – understand Everton are monitoring him.

Also RB Salzburg and Sassuolo are interested, no time for decision yet but one to watch for sure. pic.twitter.com/Za5VsCXc7b

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2023