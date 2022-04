KAKAV TRANSFER, IZABRAO HRVATSKU! Velika nada Njemačke (19) postaje Vatreni nakon tajne operacije koju je predvodio poznati as

Hrvatska potraga za nadarenim nogometašima iz dijaspore uhvatila je novog velikog talenta koji će biti u igri za napadačke pozicije u dresu nacionalne momčadi. Riječ je o Igoru Matanoviću, 19-godišnjem napadaču njemačkog drugoligaša St. Paulija, koji je do sada igrao u njemačkom reprezentativnom dresu u mlađim dobnim kategorijama.

Kako su donijele Sportske novosti, mladi Matanović donio je odluku o nastupima za Hrvatsku u nastavku karijere, u akciji u kojoj je na hrvatskoj strani glavnu ulogu imao Stipe Pletikosa. Nekadašnji veliki hrvatski reprezentativni golman danas je u Hrvatskom nogometnom savezu na dužnosti tehničkog direktora, a u pregovorima s Matanovićem obavio je posao uz podršku HNS-ovog predsjednika Marijana Kustića.

U ovoj priči, na koncu je prevagu odnijela ljubav Matanovićevih prema Hrvatskoj. Obitelj je u našu zemlju stigla tražeći utočište nakon odlaska iz rata u BiH, iz Banja Luke, o čemu je svojedobno pričao Ranko Matanović, otac mladog nogometaša. ‘Članovi moje obitelji bili su izbjegli za vrijeme rata u Krapinske Toplice. Kada nam je bilo najteže, Hrvatska im je pružila utočište i to se ne zaboravlja’, rekao je igračev otac, dodajući da je on u Njemačku došao na kraju ’80-ih i našao posao, a i Njemačka i Hrvatska dale su mu puno.

Mladi napadač odskače visinom

Mladić koji je odabrao Hrvatsku prvo bi trebao biti na raspolaganju izborniku Igoru Bišćanu u U21 reprezentaciji. Bit će to novi reprezentativni izazovi za 19-godišnjeg Matanovića koji se ističe svojom visinom, sa 194 centimetara, a u dosadašnjim nastupima za Njemačku u tri dobne kategorije imao je osam službenih utakmica i pet zabijenih golova.

Mladi napadač rođen je u Hamburgu, krajem prošlog mjeseca proslavio je 19. rođendan, a u svojem rodnom gradu sada igra u drugoligašu St. Pauliju u kojem je na na posudbi iz Eintrachta iz Frankfurta i trebao bi ostati do ljeta 2023. godine. S klubom će se nadati ulasku u 1. Bundesligu, u napetoj borbi tri kola do kraja u drugoligaškoj konkurenciji. St. Pauli je na četvrtoj poziciji, prvi ispod crte za nastup barem u dodatnim kvalifikacijama za viši rang, no za vodećim Werderom zaostaje samo četiri boda. Schalke je drugi s tri boda više od hamburškog kluba, a trećeplasirani Darmstadt ima bod prednosti pred klubom mladića koji je odabrao Hrvatsku.





Igrajući za St. Pauli, Matanović se tek probija do veće minutaže u napetoj borbi za 1. Bundesligu, no Nijemci su na njega ozbiljno računali u svojem nacionalnom dresu – prije nego je stigla odluka koja je prednost dala hrvatskoj reprezentaciji.

