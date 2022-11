VELIKI ŠOK ZA SVJETSKE PRVAKE: Ozljeda sjajnog napadača, možda je prvenstvo za njega završeno

Samo dan prije početka Svjetskog prvenstva velika nevolja zadesila je svjetske prvake Francusku, koji su izgleda ostali bez Karima Benzeme, možda i do kraja turnira.

Kako javljaju mediji iz Francuske, Benzema je napustio trening Tricolora šepajući, nakon što se požalio na bolove u kvadricepsu tijekom trčanja.

Napadač Reala gotovo sigurno neće nastupiti na prvoj utakmici njegove reprezentacije protiv Australije 22. studenog, a po Francuzima upitan je i ostatak turnira.

Nesretna Francuska

Dider Deschamps stvarno nema sreće s ozljedama bitnih reprezentativaca, put Katra nisu otišli Pogba i Kante, a još su s prvobitnog popisa otpali i Kimpembe i Nkunku.

Ako se Benzema neće uspjeti oporaviti za nastavak turnira, Deschamps će ga moći zamijeniti 24 sata prije utakmice, a zamijeniti bi ga mogli Wissama Ben Yeddera iz Monaca ili Moussu Diabyja iz Leverkusena, kako pišu Francuzi.

Karim Benzema has suffered a problem in today’s training session with France, as advanced by RMC Sport. More tests will follow. 🚨🇫🇷 #WorldCup2022

France staff will be on it to understand how to proceed with Karim’s problem. pic.twitter.com/kQAhmYflAw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2022