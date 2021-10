VELIKI ŠOK ZA OTPISANOG VATRENOG: Iznenada napustio treing, još se ne zna pravi uzrok….

Hrvat iz redova Milana, Ante Rebić, napustio je posljednji trening prije večerašnje utakmice protiv Verone, objavljuje Sky Sports.

Mediji iz Italije pišu da se Rebić ozlijedio, no u obzir uzimaju i zarazu koronavirusom Brahima Diaza te je moguće da je Hrvat bio s njim u kontaktu.

Također, navode da će 28-godišnjak skoro pa sigurno propustiti utakmicu protiv momčadi Igora Tudora.

Milan je nakon tek svršene reprezentativne stanke ostao bez šest igrača. Uz Rebića, na listi su još i Theo Hernandez, Davide Calabria, Mike Maignan, Brahim Diaz i Junior Messias.

Da stvar bude gora, polovica navedenih igrača nije ni nastupila za svoju zemlju.

This international break for #Milan players:#Theo – Covid#Calabria – injury#Maignan – injury#Brahim – Covid#Rebic – injury#Messias – injury

And most of them didn’t even play 😂 Imagine the massacre if we send all players on international duty

— Paylow Maldini (@Milanista9) October 15, 2021