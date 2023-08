Veliki šok za Hajduk: Mlada zvijezda propušta utakmice protiv PAOK-a

Ono što nikako nisu htjeli navijači Hajduka i Ivan Leko, je vijest liječničke službe kluba, kako je ozljeda mlade zvijezde Bilih, Amerikanca Rokasa Pukštasa, teža nego što se u prvi mah mislilo.

Rokas je nakon Jadranskog derbija protiv Rijeke, u kojem je zabio jedini gol za pobjedu Hajduka trenirao odvojeno, a danas dolaze vijesti kako će ipak morati pauzirati nekoliko tjedana.

Veliki je to šok za Leku pred dvomeč protiv PAOK-a za plasman u play-off Konferencijske lige, jer je mladi Amerikanac u uvodnim susretima pokazao veliki talent i bio je najbolji pojedinac Hajduka.

Ozljeda koljena

Rokas Pukštas zadobio je ozljedu koljena uslijed nezgodnog pokreta prilikom jednog duela tijekom utakmice s Rijekom na Poljudu, a iz Hajduka su o njegovoj težini ozljede izvijestili na stranicama kluba.

”Tijekom navedenog procesa klupska liječnička služba pomno će pratiti odgovor na terapiju te sukladno tome poduzimati daljnje korake”, napisali su iz Hajduka.

