Veliki šok u Torinu, Nikola Vlašić pao u nesvijest tijekom utakmice

Hrvatski reprezentativac i igrač Torina Nikola Vlašić, sve je prestrašio pred sam kraj susreta protiv Intera, kada je nakon jednog duela ostao nepomično ležati na travnjaku.

Kako donose mediji iz Italije, Vlašić je ostao ležati na travnjaku nakon duela s jednim igračem Intera na sredini terena, a liječničko osoblje odmah je utrčalo pomoći Niksiju.

Srećom Vlašić se ubrzo ustao sam, a pretpostavlja se kako je Nikola dobio udarac u potiljak, zbog kojeg je nakratko ostao bez svijesti.

Dobro se osjeća

Nakon utakmice Ivan Jurić izjavio je kako se Nikola Vlašić dobro osjeća, ali liječnici su nastavili pratiti stanje našeg reprezentativca i nakon utakmice.

