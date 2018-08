VELIKI ŠOK I DAN D ZA RIJEKU! MATJAŽ KEK ODLAZI NAKON PET I POL GODINA?!

Jedan od najvećih simbola NK Rijeke, čovjek koji je donio dvostruku krunu, Slovenac Matjaž Kek, mogao bi napustiti klub nakon pet i pol godina trenerskog mandata i čitavog niza velikih rezultata i rekorda.

Kek je postao ikona i prvo ime Rijeke i uživa povlašten status kod predsjednika Damira Miškovića koji ga pak ne bi smijenio vjerojatno niti da Rijeka padne u niži rang. Međutim, Kek očito već neko vrijeme nije zadovoljan, što se itekako osjeti na igri Rijeke, koja pada iz utakmice u utakmicu, a sve je kluminiralo 3:3 remijem protiv Istre.

Nakon te utakmice izbila je svađa u svlačionici u kojoj je Kek prigovorio stoperu Robertu Punčecu zbog nekoliko loših reakcija, a ovaj mu je uzvratio i prekršio je klupsku disciplinu. U utorak su nam iz kluba poručili kako su svi uzeli dan odmora kako bi se glave ohladile, a krizni sastanak održat će se u srijedu tijekom dana kada će biti razješnjeno odlazi li Kek te kako će se sankcionirati Punčeca zbog kršenja discipline.

Kek ima ugovor do 2020. godine, ali mogao bi samoinicijativno napustiti klub i to, kako neslužbeno doznajemo iz izvora bliskog klubu, zbog toga što klub ne ulaže dovoljno sredstava u kvalitetna pojačanja, a prodaje najbolje igrače.

Zatraži li Kek odlazak, čelnici će ga morati pustiti jer ipak je za njih napravio više nego vjerojatno svi dosadašnji treneri u povijesti.

Rijeka ove sezone prolazi kroz krizu, svi su u šoku zbog ranog ispadanja iz Europske lige, no to je manji problem jer Rijeka doista izgleda neprepoznatljivo loše na terenu. Ipak, tješi činjenica da ovo nije prvi put da Kek gubi živce i da se diže ‘frka’, a do sada se uvijek našao zajednički jezik.