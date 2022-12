VELIKI SKOK HRVATSKE NA LJESTVICI NAJBOLJIH: Evo koji će biti Vatreni po FIFA-i poslije utakmice za broncu

Hrvatska nogometna reprezentacija napravila je još jedan veliki rezultat na Svjetskom prvenstvu u Katru plasmanom u polufinale natjecanja, a kako će izgledati ljestvica najboljih reprezentacija svijeta, znat će se odmah po završetku turnira.

Vatreni će na toj ljestvici napraviti veliki skok, na Svjetsko prvenstvo došli smo kao 21. reprezentacija svijeta, a ovisno o tome hoćemo li ili ne osvojiti broncu, bit ćemo među prvih 10. reprezentacija svijeta.

U slučaju da Hrvatska osvoji treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Katru, Vatreni bi tada bili sedma reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici, što je skok od 14. mjesta. Trenutno je Hrvatska sjajna deveta dok je naš protivnik Maroko 11. na ljestvici, a pobjedom u utakmici za broncu Maroko bi prestigao Hrvatsku.

Brazil gubi broj jedan

Nakon finala Brazil će izgubiti broj jedan, osim u slučaju ako utakmica bude odlučena na jedanaesterce, ali ako pobijedi Argentina ili Francuska, jedna od te dvije reprezentacije preuzet će vrh na FIFA-inoj ljestvici.

