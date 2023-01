VELIKI SKANDAL U FRANCUSKOM NOGOMETU: Predsjednik saveza (81) godinama uznemiravao agenticu

Francuski nogomet nakon poraza u finalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine prožimaju skandali, a glavni akter je predsjednik nogometnog saveza Noel Le Graet.

Le Graet prvo je kritizirao jednog od najvećih francuskih igrača i trenera Zinedina Zidanea, u čiju su obrani stali iz Reala, a ovaj ponedjeljak francuskoj televiziji BFM izjavu je dala nogometna agentica Sonia Souid.

Souid je vlasnica agencije CSM Sport & Entertainment otkrila je kako je između 2013. i 2017. bila na nekoliko razgovora s Le Graetom, koji su imali i druge implikacije osim isključivo nogometnih.





Agentica je kako kaže ovo čuvala u sebi, ali sad kad Le Graet mora pred sud zbog drugih problema koji muče Francuski nogometni savez, odlučila je istupiti javno o njenom iskustvu s 81-godišnjakom.

Dugogodišnje uznemiravanje

“Sve je počelo 2013. kada sam aplicirala za jednu poziciju u francuskom ženskom nogometu. Tada me Le Graet pozvao u jedan pariški restoran na doručak. Počelo je poslovnim tonom, ali i ugodno, nakon čega je predsjednik Saveza krenuo s neugodnim pitanjima o mom privatnom životu. Taj smo sastanak završili u pozitivnom tonu, a nakon nekoliko mjeseci pozvao me kod sebe doma, kako bi me navodno upoznao s Brigitte Henriques, predsjednicom Francuskog olimpijskog odbora. Ona, možete pretpostaviti, tada nije došla u njegovu kuću”, započela je ispovijed Souid i nastavila:

“Kada sam stigla u njegov dom dočekao me s pjenušcem. Bila sam zbunjena, ali čvrsta i uporna. Pričali smo o ženskom nogometu, a kad sam shvatila da Brigitte Henriques neće doći, neke stvari su mi postajale jasnije. Rekao mi je da će se moje ideje o ženskom nogometu materijalizirati budemo li bliski. Za mene je to bilo poput šamara. Pa taj čovjek, koji bi mi trebao biti ili postati poslodavac, on me vidi kao par ženskih grudi i stražnjicu”, ispričala je agentica.

“To njegovo uznemiravanje trajalo je četiri godine, do 2017. On je osoba koja misli da je iznad svega, da mu je sve dopušteno. On je kralj, a Francuski nogometni savez je njegovo kraljevstvo. A gdje smo mi? U Francuskoj. Naprednoj zemlji. Ne razumijem. Zvao me na večere više puta, slao glasovne poruke svakakvog sadržaja, zvao me kod sebe kući. Ispričavala bih se, rekla da ne mogu doći, da sam na putu. A sve je kao bilo, o ženskom nogometu. Bilo je, zapravo, samo o njemu i o tome da me iskoristi”, govori Souid, koja je kao dokaz pustila jedan razgovor između nje i Le Graeta.









“Sonia, pijem svoju treću bocu danas. Čekam te da mi se pridružiš na četvrtoj. Nedostaješ mi, jesi li slobodna sutra navečer? Mogu li te pozvati na večeru, inzistiram”, govorio je Souid Le Graet.

Sonia Souid, čiji će intervju biti emitiran u utorak na BFM televiziji ima jednu želju:

“Nadam se da će žene progovoriti o ovakvim tipovima. Ja nisam jedina, ima nas još. Nažalost, mislim da ga niti jedna stvar koju ima s pravosuđem neće uzdrmati i da će ostati na čelu Saveza. Ali, bi li trebao ostati? Mislim da nije dovoljno hrabar da bi podnio ostavku”, mišljenja je Souid.