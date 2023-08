Veliki skandal na SP-u: Izbornik koji je navodno spavao s igračicama pod istragom

Svjetsko nogometno prvenstvo za nogometašice, koje se održava u Australiji i Novom Zelandu, prije samog početka bilo je potreseno skandalom izbornika zambijske reprezentacije Brucea Mwapea.

Podsjetimo, Mwape se našao pod istragom prije godinu dana, nakon što su ga u Zambiji prijavili za seksualno zlostavljanje, ali do sad nije bilo nikakve reakcije od strane FIFA-e.

“Ako Mwape želi u krevet s nekim, onda moraš reći da”, bile su riječi jedne igračice čiji je iskaz donio The Guardian, ali sada je FIFA odlučila pokrenuti istragu protiv Mwapea.

Naime, FIFA je zaprimila nove optužbe o zlostavljanju u zambijskoj reprezentaciji tijekom SP-a za nogometašice koje se održava u Australiji i Novom Zelandu.

Potvrdili optužbe

“Možemo potvrditi da se optužba koju smo zaprimili odnosi na reprezentaciju Zambije i da je istraga u tijeku. Svaku optužbu za neprikladno ponašanje shvaćamo vrlo ozbiljno i postoji jasna procedura za prijavu takvih slučajeva”, priopćili su iz Fife.

U petak su iz Zambijskog nogometnog saveza poručili da nisu zaprimili nikakvu prijavu, bilo od igračice ili nekog drugog člana delegacije koja je otputovala na Svjetsko prvenstvo.

Zambia women’s football team head coach Bruce Mwape accused of sexual misconduct. Story by @ed_aarons and @Romain_Molina https://t.co/GaZrhLiaUG

— Guardian sport (@guardian_sport) July 8, 2023