VELIKI PROPUST MODRIH: Zakazali su u ključnom detalju, ovo se nije smjelo dogoditi! Jesu li slijepo vjerovali?

Autor: Dnevno.hr

Eldar Čivić nije igrač Dinama. A zašto? Zato što je netko drugi u pravo vrijeme bio na pravom mjestu i s novčanikom u rukama. Tako glasi ultrakratki opis propalog posla za Modre koji bi, da se dogodio, riješio pitanje lijevog braniča za sljedeću sezonu. U paru s Marinom Leovcem bio bi to baš europski dvojac uz aut-liniju. Ovako, 23-godišnji BiH-reprezentativac odlazi u Ferencvaros. Mađarski prvaci platili su odštetu, nagađa se oko milijun eura – na vrijeme. To nije nešto što uprava kluba iz Maksimira ne bi mogla učiniti, trener Nenad Bjelica baš ga je želio, ali…

Nije se dogodilo pa se još uvijek nije popunila pozicija lijevog beka. Do utorka popodne bilo je ’99 posto’ da dolazi, a onda se jutrom ove srijede prolomio neugodan zvuk lupanja vratima. Čivić je odjenuo zeleno-bijeli dres i zadovoljno pozirao u press-centru budimpeštanske Groupama Arene. Ne samo da smo tamo morali gledati poraz Vatrenih u kvalifikacijama za EURO, nego nam je još “otela” igrača nacionalnom prvaku.

Njegov bivši klub, praška Sparta htjela je da se ta odšteta plati odmah. Dinamo je taktizirajući predložio Česima da Čivića najprije za sljedeću sezonu ustupe na posudbu uz obvezu otkupa ugovora za godinu dana. Ovi to nisu htjeli, već je bilo rečeno – odmah! Modri pregovarači odmahnuli su rukom, moguće da su imali i neku vrstu (lažnog) obećanja igračevih zastupnika da će doći u Zagreb… U to vrijeme pojavio se taj famozni mađarski novčanik, u prašku kasu kapnulo je nešto eura i – to je to. Tko prvi, njemu djevojka. Ili lijevi branič za Ligu prvaka, svejedno.