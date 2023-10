Veliki problem za Hajduk, teško se ozlijedio bitan prvotimac

Iako je Hajduk u prošlom kolu SuperSport HNL-a uspješno odradio teško gostovanje u Koprivnici kod Slaven Belupa, utakmica na teškom terenu odnijela je i jednu žrtvu u redovima bijelih.

Naime, Dario Melnjak ozlijedio je koljeno na utakmici, a nakon pregleda doznalo se kako ozljeda lijevog bočnog nije nimalo bezazlena kako su se svi nadali.

Melnjak je ozlijedio križne ligamente koljena protiv Belupa, tako da ga sada čeka višemjesečna pauza prije povratka na teren u HNL-u.

Problem i za Dalića

Dario je danas osvanuo na širem popisu Zlatka Dalića pred zadnje dvije kvalifikacijske utakmice za Euro protiv Latvije i Armenije, no nakon ovog saznanja. neće biti ništa od Darija u reprezentaciji u neko bliže vrijeme.

Dario #Melnjak from @hajduk has suffered an ACL injury and will undergo surgery. Expected return is for eight months.

Hughe blow for #Hajduk. #Sorare #SuperSportHNL pic.twitter.com/PLCkntKZIh

