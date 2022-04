VELIKI PREOKRET KOD SUPARNIKA VATRENIH: Na pomolu sveopće pomirenje

Iako se već nekoliko tjedana raspravlja na široko o tome hoće li ili ne Vahid Halilhodžić dobiti otkaz na klupi Maroka, nakon što ih je uspješno kvalificirao na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Vaha je na sebe navukao bijes marokanske javnosti nakon što je iz reprezentacije izbacio glavne zvijezde poput Ziyecha i Mazraouija, i niti plasman na SP nije okrenuo glas javnosti prema izborniku Maroka.

Halilhodžić je svjestan svoje pozicije, ali i vrijednosti izbačenih igrača, uz to Ziyech je poslao poruke pomirenja prema Vahi, sada je i predsjednik nogometnog Saveza Maroka smirio strasti.

Pomirljivi tonovi

Predsjednik Saveza Faouzi Lekjaa smiruje situaciju je tako zadnje izjavio:

“Vahid Halilhodžić je trenutačno izbornik Maroka. Vahina vrata su otvorena za sve igrače bez obzira jesu li oni u prošlosti s njim imali problema”, rekao je predsjednik marokanskog saveza i nadodao:

“Naš odnos s Vahom je dobar, doći će s odmora i onda ćemo s njim započeti razgovore oko priprema za SP te oko problema s pojedinim igračima”, završio je Lekjaa.

Izgleda kako će možda Vahid ovog puta biti bolje sreće nego u Japanu, kojeg je plasirao na SP, ali je zbog neslaganja sa savezom dobio otkaz neposredno prije natjecanja.

⚠️ ● – At the end of April there will be a meeting between Vahid and Lakjaa. The federation chairman demands the return of "Ziyech, Mazraoui, Maleh, Hamdallah". If Vahid don't agree, it will mean goodbye to Halilhodziç." pic.twitter.com/3Ho9DTRNgh

— 11LIONS.NL🦁 (@11LionsNL) April 12, 2022