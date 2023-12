Veliki Portugalac kvari planove Bjelici, dolazi po bitnog igrača

Nenad Bjelica pred sobom i dalje ima težak zadatak zadržati Union Berlin u Bundesligi, koji je uspio izaći iz zone ispadanja, ali je na 15 mjestu na tablici, sa samo tri boda više od zadnjeg trojica, koji se isto nadaju boljem proljeću i opstanku u društvu najboljih.

No izgleda kako će Nenad taj poduhvat morati ostvariti bez pouzdanog talijanskog braniča Leonarda Bonuccija, barem tako tvrdi Gazzetta dello Sport.

Naime, ako je vjerovati Talijanima, Romin direktor Tiago Pinto je u svakodnevnom kontaktu s iskusnim stoperom te ga želi dovesti u momčad što prije, a čini se kako ništa protiv toga nema niti sam Bonucci, koji ulazi u zadnjih šest mjeseci ugovora s Berlinčanima.

Leonardo Bonucci is close to agreeing a deal to joining up with Jose Mourinho at Roma… What a duo those two are going to make! 👀💥 pic.twitter.com/YdlgETThGg

