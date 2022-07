VELIKI POHOD TORCIDE NA MAKSIMIR: Ide se ‘Bilim vlakom’, očekuje se invazija na Zagreb…

Autor: Dnevno GIŠ

Ovogodišnja sezona domaćeg nogometa započinje odmah derbijem između Dinama i Hajduka u Zagrebu, gdje će dva naša najpopularnija kluba odmjeriti snage u Superkupu ove subote.

Dakle već na samom početku sezone moći ćemo vidjeti s čime raspolažu glavna dva pretendenta za naslov, mada je Superkup specifična utakmica na početku sezone, no može poslužiti kao svojevrsni indikator.

Dobra stvar za hrvatski nogomet je ta što je ovaj sraz probudio navijače oba kluba pa tako BBB i zagrebački kibici najavljuju dolazak na utakmicu u velikom broju, a to je najavila i Torcida.





Bili vlak

Splićani su odlučili organizirati Bili vlak prema metropoli, što nas podsjeća na osamdesete i dolaske Torcide u Zagreb, uz uvijek prisutnog tovara Ćiru.

“Prijave za gostovanje vršit će se danas od 19 do 21 sat u prostorijama Kluba navijača. Cijena putovanja iznosi 260 kuna. Polazak iz Splita zakazan je u subotu u 10 sati ujutro te je potrebno doći minimalno sat vremena prije polaska! Ako još uvijek niste kupili kartu za utakmicu, to možete napraviti od 8 do 20 sati u Odjelu za članstvo na Poljudu” napisala je Torcida na svojoj Facebook stranici.

U svakom slučaju u subotu nas očekuje praznik HR nogometa i nadajmo se kako će sve proći bez izgreda i u fair playu.