Veliki nogometaš osvojio Zadranku pa nju i dijete ostavio u bolnici: ‘Sad to više ne bih napravio’

Autor: Ivor Krapac

Posebne su priče mnogih sportaša koji uz posao na terenu uza sebe imaju obitelj koja raste. Mnogi sa svojim najbližima putuju, dijele što više posebnih trenutaka, ali u jednoj takvoj situaciji, tako nije postupio bivši nogometni as iz vremena nekadašnje Jugoslavije, Boško Đurovski, koji je veliki trag ostavio u dresu Crvene zvezde.

Dok je bio mlad, Đurovski je dobio dijete sa suprugom Zoricom, rođenom Zadrankom, no dolazak kćeri Anite na svijet nije dočekao s njima u bolnici u kojoj je Zorica rađala. Umjesto toga, tadašnji nogometaš Crvene zvezde je u ljeto 1985. iz Beograda letio sa suigračima na turneju u Australiji, a supruga je ostala, umirujući ga riječima da može ići.





“Vodim Zoricu ujutro kod Ace Radosavljevića, čuvenog ginekologa, a imam avion u 12 sati. Njoj počinju bolovi, ima termin za porođaj. Dovodim je u sobu, drhtim, žao mi je, posebno kada sve vidiš u toj sobi… i kažem joj, moram ići… Nije mi svejedno, shvaćaš, ostavljam je u bolnici, a ona meni, veselo: ‘Sretan put, ne brini, bit će sve u redu!” govorio je Đurovski u svojoj ispovijesti za Kurir.

Slavilo se u avionu

Po dolasku u zračnu luku i prije leta na turneju, Đurovski se prisjetio da je od jednog zvezdaša čuo da viče: “Boško je dobio kćer”.

“Odem u ‘duty-free shop’, kupim dvije boce viskija i proslavimo u avionu. A Anitu nisam vidio 15 dana! Tek kad sam se vratio. Sad kada s ove distance gledam… Hej, što sam ja za tu Zvezdu napravio! Ma, sve bih dao za Zvezdu! Vidiš ti, današnje vrijeme i tadašnje… Dva vremena. Moja ljubav prema Zvezdi bila je nevjerojatna. Samo Zvezda i ništa više”, pričao je Đurovski za Kurir.

“Danas to sigurno ne bih napravio, ostao bih pet dana, tjedan dana. No, tada nisam ni pomišljao na nešto takvo”, dodao je veliki bivši nogometaš.









Sa Zoricom je Boško Đurovski u braku od 1983., upoznali su se tri godine ranije, a sjeća se kako ju je osvojio dok su zajedno bili u klubu Aquarius u Beogradu, zajedno s njegovim prijateljem Ganetom.

“Vidim ja jednu lijepu djevojku. Lijepa, duga kosa, duge noge. Crna! Odmah se zaljubim. Pitam Ganeta, tko je to? Kaže on, to je Zorica. Rođena sestra mojeg najboljeg prijatelja. Splićanka! Ali nije. Njezin otac je bio oficir i ona je rođena u Zadru, pa je živjela i u Splitu i u Mostaru. I kad je u Splitu, u Hrvatskoj, počela frka 1968. godine tata joj je prekomandiran ovdje i u Beogradu je dobio službu kao pilot”, sjeća se bivši igrač Crvene zvezde.

“Odmah sam navalio kod Ganeta da me upozna sa Zoricom. I gledamo se nas dvoje, tako, već nekoliko večeri. Jednog dana bio sam ispred Doma mladih i vidim Zoricu, u restoranu ‘Sunce’. I morao sam joj prići. Sad ili nikad! Bila mi baš ‘frka’. Ona je bila s prijateljicom, našom budućom kumom Snežom. I skupim hrabrost, priđem. Ona se odmah sjeti tko sam, pita me kad ću u Aquarius i tu počne priča. Taj trenutak bio je presudan. Da tu nisam skupio hrabrost… Tko zna…” prisjetio se Đurovski za Kurir kako se razvila njegova ljubav.









Ljubav s rođenom Zadrankom ostala je čvrsta, a kći Anita je godinama kasnije na svijet donijela dvije unučice, Lenku i Vidu, obitelj se proširila…