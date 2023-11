Veliki Mamićev ulov na prekretnici: Taj se osigurao za pet života, ali Hrvatskoj još puno duguje

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska nije očekivala da će se naći u situaciji da je odlazak na Euro 2024. u Njemačkoj jako ugrožen, da sve opasno ‘visi’, a na tom putu, Zlatko Dalić suočava se s nizom udaraca koji nikako da prođu. Protiv nekih problema nema puno pomoći, ali to nije jedini dio teške priče u kojoj se hrvatska reprezentacija nada spasu u utakmicama protiv Latvije i Armenije, uz pomoć koja bi došla u dvije preostale utakmice Walesa. Dio teške priče leži u ozljedama koje su napale Vatrene, a dio u slabom izdanju nekoliko jakih aduta koji su nedavno zakazali u porazima od Turaka i Velšana.

S ta dva rezultata, za Hrvatsku se sve zakompliciralo, a dio obje priče, onu o ozljedama i onu o slabijoj formi, povezuje Mateo Kovačić kojem u dresu Vatrenih nikako da krene do kraja, u situaciji u kojoj se očekuje da u dogledno vrijeme uskoči u ulogu lidera koju već dugo nosi Luka Modrić. Vremena, dakako, još ima. Kovačić će dogodine proslaviti 30. rođendan. Sada je u najboljim igračkim godinama, ali s obzirom na to da se bliži Modrićev reprezentativni oproštaj, tu je već i prekretnica na kojoj Kovačić mora pokazati da je on taj, da je dostojni nasljednik za Modrićevu ulogu u momčadi – iako je kapetana nemoguće zamijeniti do kraja.





Puno toga je već prošao, Kovačiću ne nedostaje iskustva. Sada ga gradi u dresu engleskog i europskog prvaka Manchester Cityja, u kojem je zbog ozljede ispao iz konkurencije za dolazeće utakmice Vatrenih, ali nakon što se oporavi i vrati, očekuje se da će i za Hrvatsku zablistati do kraja. Do sada je bilo bljeskova. Dok je zdrav, neizostavan je dio vezne linije zajedno s Modrićem i Marcelom Brozovićem, no nedostaje kontinuitet kakav je reprezentaciji potreban od igrača Kovačićevog ranga.

Od Dinama do velikana iz inozemstva

U godinama u kojima je igrački rastao, važan dio Kovačićeve priče i afirmacije bio je Dinamo u kojem je u tim godinama vedrio i oblačio Zdravko Mamić. U Dinamo je došao nakon što je bio u akciji u mlađim dobnim kategorijama u Austriji, u Linzu, gdje je rođen, a kako je vrijeme išlo dalje, svoj status na Maksimiru gradio je do razine na kojoj je postao veliki Mamićev ‘ulov’ kod odlaska u inozemstvo.

Kovačićev prvi korak nakon Dinama bio je odlazak u milanski Inter u ljeto 2013. za finu odštetu od 11 milijuna eura, što je u to doba bio četvrti najunosniji transfer za zagrebačke Plave po visini odštete nakon hrvatskog osamostaljenja, a u međuvremenu je skliznuo na još uvijek visoko 11. mjesto.

Dinamo je od Kovačića dobio dosta. Na terenu, to je bilo sa 63 odigrane službene utakmice u razdoblju od 2010. do ’13., sa sedam golova i 11 asistencija u tim nastupima. Izvan travnjaka je veliki ulov ostala odšteta koji je dao Inter, a nakon toga, svoj put gradio je i u drugim velikim klubovima nakon što se u dresu zagrebačkih Plavih najavio jako mlad.

Third youngest Champions League scorer in history… 🇭🇷 When 17-year-old Mateo Kovačić scored for Dinamo Zagreb ⚽️@gnkdinamo || #UCL pic.twitter.com/qWH3a05Bcf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 6, 2022







Slijedio je odlazak u Real Madrid, u kojem je u istoj momčadi s Lukom Modrićem slavio tri naslova klupskog prvaka Europe, a europski prvak bio je i nakon odlaska iz Reala u londonski Chelsea, s novim osvajanjem velikog trofeja u sezoni 2020./21.

Na velike stvari naviknut je igrajući za svoje klubove, a s Kovačićem je tako i u reprezentaciji. Bio je dio momčadi koja je na prvom velikom natjecanju sa Zlatkom Dalićem na klupi slavila najveći uspjeh Vatrenih probojem do finala Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji. Stariji i iskusniji, protekle zime bio je u trolistu koji je bio motor hrvatske igre na putu do svjetske bronce u Katru, zajedno s Modrićem i Brozovićem, s kojima i dalje obavlja posao na terenu u reprezentaciji.

Sada se zbog ozljede dogodio zastoj, a u Kovačićevom slučaju, to nije prva takva nevolja.

Kontinuitet i dalje nedostaje

Već dosta dugo, pogotovo za igrača takvog ranga, navijači zazivaju i žele Kovačića koji će biti bolji, jači, odlučniji ili da se sve to sabere u jednoj riječi, konkretniji nego do sada. Ne treba to biti samo s golovima ili asistencijama, iako je i to potrebno, već s više inicijative u igri, na način da se u većem broju utakmica osjeti njegov posao na terenu. Kontinuitet i dalje nedostaje, a Hrvatskoj treba.









Prošao je do sada i dosta teških trenutaka, a ne samo onih uspješnih, kada su se slavili veliki trofeji i osvojena odličja za klubove i reprezentaciju. Teških dana osobito ima u posljednje vrijeme.

Prvo je Kovačića pogodila ozljeda zbog koje u rujnu nije igrao protiv Latvije u Rijeci i Armenije u gostima, sada je opet otpao za susrete s Latvijcima i Armencima, a u međuvremenu, dogodila su se dva slaba nastupa Vatrenih u kojima je sudjelovao. Zlatko Dalić nakon toga nije previše okolišao. Govoreći o hrvatskoj igri u nedavnim porazima od Turske i Walesa, izbornik je istaknuo da ga je neugodno iznenadio vezni red u kojem Kovačić i Brozović nisu bili na svojoj uobičajenoj razini.

Nakon što se oporavi i vrati na teren, tu je nada da će Kovačić puno više moći pokazati na Euru u slučaju da ga Hrvatska osigura u njegovu izostanku. Pogodilo ga je novo teško razdoblje, u godinama u kojima je na prekretnici u reprezentativnoj karijeri, a kako ide dalje, snagu će pronaći u dosadašnjem iskustvu i u igračkoj kvaliteti, ali i u vjeri koja mu je oslonac još otkako je bio dijete i u nogometu radio prve korake u Austriji.

Neki bili i podrugljivi

Uz vjeru, Kovačić je kroz godine našao snagu, a taj dio njegova života važan je i u obiteljskom životu, sa suprugom Izabel i malim sinom Ivanom. O svojim teškim razdobljima u kojima ga je nosila vjera, danas 29-godišnji Vatreni svjedočio je javno, između ostalog, pričajući i o teškim ozljedama nakon kakvih je povratak na teren pravi izazov.

U njegovoj vjeri, neki su prema Kovačiću bili i podrugljivi, kako je istaknuo jednom prilikom dok je još bio jako mlad igrač.

“Uvijek sam držao do toga, suigrači su znali za to. Ima puno igrača koji su vjernici, ali uvijek se nađe netko tko psuje Boga. Naravno, ja sam pokušavao reći – daj nemoj, nemoj psovati! Međutim, kad bih vidio da moj – nemoj, nemoj – nema učinka, onda bih prestao govoriti. Ako želi i dalje psovati, ne mogu ja tu ništa, samo ga preporučiti u molitvi. Sigurno da je bilo nekih situacija, to je možda čak više bila i zezancija, više nego što bi to bilo vrijeđanje, podrugljivo bi me nazivali ministrantom, ali nisam ja to shvatio kao neke uvrede. Naravno da sa suigračima mogu popričati i o vjeri”, pričao je Kovačić o svojem pogledu prema vjeri u kontaktu sa suigračima.

Vjera je stalno davala snagu. Ostalo je tako i nakon što je postao iskusniji igrač, prolazeći velike trenutke sa suigračima i vlastite posebne predstave na terenu, poput one u ožujku u Turskoj ranije u kvalifikacijama za Euro u Njemačkoj, kada je zabio dva gola na putu do 2:0 u Bursi.

Takav Kovačić je itekako potreban Hrvatskoj, a za sve navijače Vatrenih, tu je vjera u novi nastup na Euru i u važnu ulogu 29-godišnjeg jakog aduta na velikom natjecanju koje dolazi idućeg ljeta u Njemačkoj.