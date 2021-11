VELIKI KLUB U ŽALOSTI! Preminuo veliki predsjednik koji im je donio dva naslova

Kako javljaju mediji iz Turske preminuo je Mustafa Cengiz u 72. godini, a vijest je potvrdio i turski velikan na čijem je čelu proveo tri godine Galatasaray.

Cengiz je predsjednik Galatasaraya bio od siječnja 2018. do lipnja 2021. godine, a za to vrijeme klub je dva puta osvajao tursko prvenstvo.

Od njihovog predsjednika oprostio se i turski velikan na njihovim klupskim stranicama i društvenim mrežama, a od Cengiza opraštaju se i igrači koji su igrali za turski klub.

Počast na utakmici

“Izgubili smo 37. predsjednika Galatasaraya, Mustafu Cengiza. Neka mu Bog podari milost. Njegovoj obitelji, prijateljima i navijačima upućujemo duboko sućut”, napisano je u priopćenju turskog kluba.

U nedjeljnoj utakmici Galatasaraya i Yeni Malatyaspora, održat će se minuta šutnje u čast Cengiza.

I would like to express my sincere condolences to the family and friends of Mr. Mustafa Cengiz. pic.twitter.com/GrK6haWMTu

— Radamel Falcao (@FALCAO) November 28, 2021