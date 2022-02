VELIKI KIKSEVI FAVORITA: Neuspješan vikend pretendenata za naslov

Izgleda kako ova vikend nije bio naklonjen favoritima, barem što se tiče prvenstava u Italiji, Francuskoj, Engleskoj i Hrvatskoj.

Tako je nakon poraza na domaćem stadionu od Tottenhama 2:3, Manchester City došao u poziciju da je Liverpool na šest bodova zaostatka uz utakmicu manje.

Jednako tako podbacio je i PSG u Francuskoj, gdje je momčad iz Pariza izgubila na gostovanju kod Nantesa 3:1, ali što zabrinjava je to kako je igrao slavni tercet Parižana, i to jako loše.

Pao Inter

U Italiji sve naliči na prošlogodišnju utrku Milana i Intera, a u ovom kolu prvo je Milano spasio bod kod fenjeraša Salernitane, i to golom Rebića, da bi danas Inter kiksao na San Siru.

Tako je Sassuolo pobijedio 2:0, i oteo važne bodove u utrci za naslov Interu, kojem Milan sad bježi dva boda uz utakmicu više. Od hrvatskog dua za Inter je loše odigrao Perišić do 78. minute, dok Brozović nije bio u kadru zbog suspenzije.

Treba još nadodati kako je RB Leipzig, uz odličnu igru Gvardiola i gol i asistenciju Olma s 6:1 savladao Herthu u gostima.

