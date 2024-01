Veliki igrač otkrio probleme iza ‘bombe’ od transfera, od Reala i Modrića otišao zbog milijuna

Autor: Ivor Krapac

Nakon što je godinama bio veliki adut Real Madrida i bio je u istoj svlačionici s Lukom Modrićem, slavni francuski strijelac Karim Benzema je po završetku prošle sezone otišao za bogatom ponudom iz Saudijske Arabije, s odlaskom u tamošnji Al-Ittihad za godišnju plaću od oko 100 milijuna eura, no pokazalo se da milijuni koji dolaze sa sobom nisu donijeli veliku sreću.

Benzema je nedavno napustio momčad, a sada se u Francuskoj piše o njegovom novom planu koji bi ga, kako je objavila agencija France Presse, vodio negdje drugdje, umjesto nastavka sezone u dresu Al-Ittihada. Veliki igrač je tražio privremeno napuštanje kluba zbog pritiska koji osjeća, kako se piše u Francuskoj, a na to mu je Al-Ittihad ponudio posudbu u neku drugu momčad u Saudijskoj Arabiji, no Benzema to nije prihvatio.

Klub i veliki francuski napadač su se, tako, našli na suprotstavljenim stranama, a kakav će rasplet imati ova situacija u kojoj su se ‘zakačili’, za sada još nije poznato kako sezona ide dalje. Al-Ittihad je trenutno tek sedmi na ljestvici u saudijskom prvenstvu, s golemih 25 bodova zaostatka za vodećim Al-Hilalom, uz utakmicu manje.

🚨 BREAKING! Karim Benzema has asked to leave Al-Ittihad on a temporary basis! 👋🇸🇦 (Source: AFP)









Zabijao i asistirao, ali nije dosta

Prije sadašnje situacije u kojoj se dogodio zastoj, Benzema je u dresu Al-Ittihada u prvenstvu imao devet golova i pet asistencija u 15 odigranih utakmica, no unatoč takvoj efikasnosti, pokazalo se da to nije dosta što se tiče bodovnog učinka i stanja na ljestvici.

Prije toga, 36-godišnji Francuz je u 14 godina u Real Madridu postao drugi strijelac u povijesti kluba, a sudjelovao je u osvajanju 24 trofeja s Madriđanima, uključujući četiri naslova prvaka u Španjolskoj i pet naslova u Ligi prvaka. Iz Reala je otišao kao slobodan igrač, milijuni iz Saudijske Arabije su ga privukli, no pokazalo se da su dosta brzo došli i problemi, s pojašnjenjem da bi barem privremeno otišao iz Al-Ittihada jer osjeća veliki pritisak.

Benzema je posljednju ligašku utakmicu za saudijski klub odigrao 26. prosinca, u visokom domaćem porazu od Al-Nassra, koji je slavio s 5:2 s Marcelom Brozovićem i Cristianom Ronaldom u svojim redovima. Nakon toga je došla zimska stanka, a s njom i neizvjesnost oko statusa 36-godišnjeg francuskog napadača, koja se nastavlja.