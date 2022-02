VELIKI IGRAČ OTIŠAO OSRAMOĆEN: ‘Neprihvatljivo je što sam napravio’

Marc Overmars, jedan od glavnih igračkih aduta Ajaxa iz uspješnih ’90-ih, više nije na dužnosti direktora nogometnih poslova u trofejnom klubu iz Amsterdama. Overmars je odstupio nakon što se doznalo za više prijava zaposlenica kluba za slanje neprimjerenih poruka, a suočen s tim optužbama svojih kolegica, bivši poznati nogometaš objavio je da više neće obavljati svoju dužnost u Ajaxu.

O ovom slučaju izjasnio se i amsterdamski klub, u objavi u kojoj stoji da su pritužbe zaposlenica za Overmarsovo slanje poruka u dužem razdoblju bile presudne za odlazak dosadašnjeg direktora iz kluba.

Director of Football Affairs Marc Overmars will leave Ajax with immediate effect. He made this decision after discussions in recent days with the Supervisory Board and CEO Edwin van der Sar and communicated his intentions to them.

Izjašnjavajući se o svojem odlasku iz Ajaxa, danas 48-godišnji Overmars kazao je da se osjeća postiđeno, a dodao je kako nije bio svjestan težine onoga što je napravio. To se promijenilo tek kada je vidio reakcije na svoje poruke.

‘Nažalost, nisam bio svjestan da sam prešao crtu, ali to sam saznao posljednjih dana. Nakon toga sam osjetio puno pritiska’, istaknuo je Overmars, koji se zbog svojih poruka javno ispričao.

‘Za osobu na mojoj poziciji, ono što sam napravio bio je neprihvatljivo. To sada i sam vidim, ali to se dogodilo prekasno da bih ostao. Ne vidim drugu mogućnost osim da odem iz Ajaxa’, zaključio je Overmars, uz riječi da zbog njegovog postupka pati i obitelj, zbog čega je zamolio da se poštuje njegova privatnost.

🔴 Shocking news. Ajax statement: Marc Overmars has left after cross-border messages send towards several women colleagues at the club.

Meijaard: "This is dramatic. It's devastating for the women who have had to deal with the behavior. Overmars has really gone over the line".

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2022