VELIKI HRVAT PREPUN EMOCIJA: ‘Ne mogu niti govoriti, zaista plačem od sreće’

Pobjeda Vatrenih nakon još jedne šokantne završnice protiv Japana sve nas je držala prikovane uz male ekrane do kad Mario Pašalić nije zabio odlučujući penal i bacio Hrvatsku u trans.

Utakmicu je naravno pratio i legendarni stoper Vatrenih Australac hrvatskih korijena Joe Šimunić, koji je nakon utakmice zaplakao, a emocije je podijelio sa Sportskim novostima.

“Ovo je nevjerojatno! Zaslužili smo četvrtfinale. Plačem zbog ovog, plačem. Nekako mi je žao Japanaca. To je pošten narod, Oni su također čudo. Ali, svaka čast našim dečkima, ma, ne mogu niti govoriti, zaista plačem od sreće”, rekao je Joe u telefonskom pozivu.

Dragi Bog čuva poštene

O samoj utakmici Joe je rekao kako nije bilo lako, ali je naglasio kako su Japanci počeli padati sredinom drugog poluvremena.

“Mi smo tjelesno bili bolji od njih. Nogomet se igra za golove, mi smo ih zabili više. Zaslužili smo pobijediti. Svaka čast dečkima. Livaković je bio čudesan. Čudesan! U Rusiji je čudesan bio Subašić, sad je bio Livaković. Idemo sad po polufinale”, optimističan je Šimunić koji je za kraj nadodao:

“Ovi naši dečki su tako dobri, tako čudesni, tako da nas čuva dragi Bog, Dragi Bog čuva poštene. Mi smo pošteni. Neka svi Hrvati u Hrvatskoj i izvan Hrvatske budu sretni. Znate, Hrvatska je poznata samo po ovim našim dečkima, po ničemu drugom. Nema baš drugih ljudi po kojima je poznata Hrvatska”, izjavio je legendarni Vatreni.

