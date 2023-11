Veliki dinamovac Sopić ‘napaljen’ na derbi: ‘Napast ćemo Dinamo, nemamo izbora’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Slomljeni Dinamo dolazi na noge Rijeci koja na rasprodanoj Rujevici želi do kraja slomiti modre. Rijeka je na svom stadionu je nepobjediva i bit će to jedna zanimljiva utakmica.

Trener Rijeke Željko Sopić, inače veliki dinamovac, najavio je susret: “Nisam čovjek koji vijori kako puše vjetar. Nema tu puno izbora, svi ste gledali zadnjih par utakmica Dinama. Svaka momčad koja se povukla i ušla u svoj šesnaesterac završila je time da je Dinamo uspio poentirati. Znači moramo visoko dignuti linije.”





Zatim dodaje: “Očekuje nas jako zahtjevna utakmica protiv naše najbolje momčadi. Bez obzira tko što misli i na to što je Dinamo u krizi, to je i dalje naša najskuplja momčad, s najširim rosterom, te nas očekuje teška utakmica. No ja vjerujem u ove dečke i dat ćemo sve da tri boda ostanu na Rujevici.”

Važna utakmica

Najvažnija vijest za sve navijače Rijeke je povratak Marca Pašalića. Jedan od najboljih igrača riječke momčadi propustio je susret s Lokomotivom koji je završio 1:1.

Dojam je da je Rijeka favorit: “Mislim da predano i jako treniramo iz dana u dan. Kad vjeruješ u svoj rad i u to što radiš, nema tu nekog pritiska. Lakše je raditi kad imaš rezultat, ali svaki dan je novo dokazivanje i vjerujem da će ovi dečki biti spremni u nedjelju od 19 sati izboriti tri boda protiv Dinama.









Dinamo je uvijek Dinamo, u stanju je Lokomotivi zabiti dva gola u pet minuta, zadnjih pola sata stisnuti Varaždin da ne može izaći iz 16 metara, jučer su u zadnjih pola sata u Plzenu bili potpuno dominantni. To je naša najbolja momčad usprkos krizi. Ne mogu pričati sad gdje su njihove mane, to ćemo napraviti na analizi s igračima.”

Podsjetimo, Dinamo je poražen od Plzena s 1:0, a prije toga su odigrali 1:1 s Varaždinom. Vodeći je Hajduk koji ima tri boda i utakmicu više od Rijeke te sedam bodova i dvije više od Dinama koji je treći.