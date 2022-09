VELIKI DEBAKL ENGLEZA, IZBORNIKA VEĆ ‘DERU’: ‘Najbolje je odbacio’, jedna stvar je za anale…

Europska Liga nacija je prije završnice koja nas čeka dogodine već donijela puno zanimljivih stvari, a jedna od njih žestoko je ‘udarila’ Englesku, koja ne samo da neće biti na završnom turniru, već se oprostila od najjačeg ranga ovog natjecanja.

Engleska ide u drugi razred Lige nacija nakon gostujućeg poraza od Italije, s 1:0 za Talijane na San Siru, uz odlučujući gol Giacoma Raspadorija u 68. minuti. Nakon toga, pratitelji nogometnih zbivanja i navijači krenuli su u uobičajeni sport kada se gubi, tjeranje izbornika, u ovom slučaju Garetha Southgatea, kojeg su lani u studenom u tamošnjem savezu nagradili produženjem ugovora do ljeta 2024. nekoliko mjeseci nakon što je Engleze vodio do finala Eura.

Kao i u ovom slučaju u Ligi nacija, Englesku je i u lanjskoj završnici Eura svladala Italija, tada s odlukom nakon penala, dok je ovom prilikom prema Southgateu krenulo puno udaraca na društvenim mrežama.

Među kritikama na Southgatove poteze, bila je i jedna vrlo zvučna. Imao ju je Gary Lineker, slavni nekadašnji napadač reprezentacije, kasnije poznati komentator s dugim i uspješnim stažem u tom poslu. Lineker je na Twitteru izdvojio kako se sadašnji izbornik ponaša prema dvojici igrača, Jamesu Maddisonu i Trentu Alexander-Arnoldu, za koje smatra da ih je Southgate zapostavio.

Nježno ću podsjetiti da je najkreativniji vezni igrač Engleske, James Maddison, izostavljen iz momčadi s 28 igrača. Engleski najkreativniji nogometaš, Trent Alexander-Arnold, sjedio je na klupi gdje mu se vjerojatno drvo zabilo u stražnjicu’, napisao je Lineker.

A gentle reminder that England’s most creative midfielder, @Madders10 was not in the squad of 28. And England’s most creative footballer, @TrentAA sat on the bench getting splinters in his arse…

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) September 23, 2022