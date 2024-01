Velike kritike Engleza na hrvatski dvojac u Manchester Cityju

Derbi Premiershipa odigrali su jučer Manchester City, koji je na gostovanju kod Newcastlea došao do pobjede u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena, kada je Kevin De Bruyne poslao teledirigiranu loptu za za Oscara Bobba koji donosi pobjedu Građanima 3:2.

Naš Vatreni dvojac u Cityju, Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, odigrao je od početka do kraja utakmice, a mediji na Otoku nisu baš bili pretjerano zadovoljni njihovom izvedbom pa su pale i nove kritike na naše reprezentativce.

Gvardiol je ponovno zaigrao na lijevoj strani obrane, što je po tko zna koji put navelo Engleze da kritiziraju nastup našeg braniča, dok su za Kovačića ustvrdili kako nije mogao pratiti tempo utakmice.

No city fun will pass without giving Mateo Kovacic (MK) a like. pic.twitter.com/xSEdy6YQ2P

— MK (@MCITY_8) January 13, 2024