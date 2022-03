VELIKANI NUDE MILIJUNE ZA HRVATA: Klub postavio početnu cijenu, možda padne rekord

Joško Gvardiol statistički je jedan od najboljih stopera lige. Ne ide mu samo statistika u prilog. Svojim igrom i trudom iz kola u kolo oduševljava sve fanove Bundeslige. Za njega su zainteresirani broji velikani, njegov klub, Leipzig, ne planira ga prodati ispod 60 milijuna eura.

Dođe li do transfera s tom cijenom 20-godišnji Zagrepčanin postao bi najskuplji Hrvat u povijesti. Engleski mediji javljaju da trener Tottenhama, Antonio Conte, u njemu vidi stup obrane u budućnosti engleskog kluba. Osim Contea u kluba ga želi i sportski direktor Tottenhama, Fabio Patracia.

Kada bi doveo Gvardiola, Patraciji bi uspio ostaviti Contea na klupi koji je jako nezadovoljan situacijom u klubu.

Croatian centreback Josko Gvardiol seems to have overtaken Pau Torres and Sven Botman as Tottenham number one target to reinforce its defence this summer.

