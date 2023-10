Velikan koji je na udaru, ovakav krah nikako nisu očekivali, a Hrvat glavni krivac

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dinamo ove sezone ima jako velikih problema. Otišli su nositelji igre i igrači koji su godinama Dinamo držali na visokoj razini. Za njih nisu dovedene adekvatne zamjene, a zbog toga i rezultat pati. Dinamo je treći, ali na svu sreću Rijeka i Hajduk također kiksaju i ne koriste Dinamov loš ulazak u sezonu. Tu je i sramotni kiks protiv Ballkanija u Europi, a uz sve to dodajmo i upravu koja se bori za svoje pozicije. Ali nije Dinamo jedini koji se muči.

Štoviše, kad Dinamo vidi velikane u ostalim ligama u Europi mogu biti i sretni. Ajax je predzadnji, Lyon je na dnu kao i Basel, a nakon godina dominacija bugarski Ludogorec je peti.





Krenut ćemo s bugarskim klubom. Momčad koja je 12 puta zaredom bila prvak države trenutno su na petom mjestu s pet bodova razlike od vodeće Lokomotive Plodiv. Bugarska liga funkcionira na sistem “liga za prvaka” tako da se momčad iz Razgrada još imaju velike šanse, ali prijašnjih godina sve je bilo riješeno već na zimu.

Niz velikana u problemima

Kod njih se dogodilo nešto slično kao i u Dinamu. Legende kao što su Kesherua, Vlada Stoyanov, Marcelinha, Mozzia, Despodva zamijenili su ne toliko dobri novi igrači. Ekipa je nova, ali ne poboljšana. Također, Ludogrec već par godina nije izbacio nijednog igrača iz svoje akademije koji može biti redovit u prvih 11, scenariji kojeg se pribojava i Dinamo. Kad već uspoređujemo s Dinamom, Bugari su u Europi potopljeni od Nordsjaellanda s čak 7:1.

Što se tiče Lyona kod njega postoje male razlike u odnosu na ostale. Francuski klub već godinama nije na vrhu, ali nikad nije bio ni na dnu kao što je danas. U obrani s Lovrenom i Ćaleta Carom sedmorostruki prvak Francuske nastavlja tradiciju u kojem velikani jure prema ispadanju. Prije njih napravili su to St. Etienne i Bordeaux. Lyon je godinama dobro zarađivao od prodaje i razvoja mladih igrača, ali sada se dogodila kriza.

Novi projekt kluba ili veliki talenti koji će nositi momčad nema na vidiku, a klub se okrenuo iskusnim igračima ili propalim talentima. Lovren i Lacazatte su legenda kluba i došli su pomoći, ali igrači poput Tolissa i Cara dovedeni su nakon što su se godinama tražili i pokušali dokazati talent kakav su nekad bili, ali u Lyonu se očito nisu snašli.

Najvrjedniji igrač je Cherki. 20-godišnjak koji vrijedi 30 milijuna eura ove sezone skupio je 9 nastupa, ali bez gola i asistencija. Lyon je poražen od Clermonta u derbiju začelja. Njihova igra ne liči na ništa i njihovo ispadanje ne bi trebalo biti iznenađenje.

Basel je zadnji titulu uzeo 2017. godine i od tada kreće njihov pad. Muče se kao i Ludogorec s proizvodnjom mladih igrača. Počeli su tada dovoditi iskusne igrače, ali to nije dalo rezultata ni u domaćoj ligi ni u Europi.

Doduše, imali su bljesak prošle sezone kada su došli do čak polufinala Konferencijske lige i ispali od Fiorentine. Baselu se ne piše dobro. Lyon ima dva, tri solidna mlada igrača koja želi prodati i zaraditi. Basel je već godinama u padu, bez pravog velikog talenta koji bi se mogao prodati.









I za kraj dolazimo do Ajaxa. Nizozemski velikan bez puno dileme najveći je klub na ovoj listi. Njihova slavna generacija iz 2019. koja je u dvije godine igrala finale Europske lige i Lige prvaka je rasprodana, ali na veliku štetu nizozemskog nogometa gotovo nitko od njih nije do kraja ispunio talent. De Lighta muče ozljede, De Jong se tek sada pronalazi u Barceloni, Van de Beek je propao u Manchester Unitedu, Neres je igrao odličan nogomet u Šahtaru i Benfici, ali to nije ona top razina dok se Ziyech godinama se tražio u Chelseu dok je ovo ljeto završio u Galatarasayu.

Ključan je bio odlazak Ten Haaga koji je sada trener Uniteda, ali i čovjek koje se stalno kritizira. Momčad je ostala bez trenera i filozofa koji je godinama gradio jedan stil u toj ekipi, a sada su se stvari promijenile.

Izgubili su i kapetana Tadića, što je kraj jedne velike ere. Najveći je problem napad koji osim Bergwijna koji se vratio iz Tottenhama nema nikoga tko je približno razine koju je Ajax nekad imao, a i on sam je u lošoj formi. I dalje je unutar te momčadi dovoljna razine kvalitete te je za očekivati da će se kad tad izvući s dna.

Navijače puno više brine kako će se iz svega izvući. Novog pravog dragulja nemaju, a navijače se boje da će Šutalo ispasti promašaj koji je koštao 20 milijuna eura. Legenda kluba misle da je ovo kraj te da Ajaxu slijedi nekoliko godina neuspjeha i prosječnosti dok se ne stanu noge. Drugi pak tvrde da je ovo samo sezona u kojoj Ajax mora trpiti te da će se pojačanja dugoročno isplatiti.









Na kraju nije ova sezona očito loša samo za Dinamo. Mnogi velikani vukli su loše odluke godinama, ali dojam je da Dinamo i Ajax su zapravo jedini nekako preko noći sve prosuli. Što nas čeka u budućnosti to ne znamo, ali zato i volimo sport.