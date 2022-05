VELIKA TUGA U FRANCUSKOJ REPREZENTACIJI: Izbornik napustio pripreme zbog osobne tragedije

Kako javljaju mediji iz francuske, izbornik Tricolora Didier Deschamps napustio je pripreme reprezentacije zbog smrti njegovog oca.

Reprezentativci suparnika Hrvatske u Ligi nacija okupili su se u Parizu, a tužna vijest primorala je Deschampsa napustiti kamp francuske.

“S velikom tugom čuo sam jutros da je preminuo Didierov otac. Deschamps se pridružio svojoj rodbini i ima našu veliku podršku u ovom iskušenju”, izjavio je predsjednik FFF-a Noel Le Graet.

Preuzima pomoćnik

Kako se doznaje iz Francuskog nogometnog saveza treninge svjetskih prvaka vodit će pomoćni trener Guy Stephan.

Podsjetimo, Tricolori u petak otvaraju natjecanje Lige nacija na Stade de Franceu protiv Danske, a tri dana kasnije dolaze u Splitu igrati protiv Hrvatske pa slijedi gostovanje u Austriji 10. lipnja i opet Hrvatska 13. lipnja u Parizu.

🚨 Sad news. Didier Deschamps' father, Pierre Deschamps, passed away today 😢

The manager left Clairefontaine this morning to join his family and will be temporarily replaced by his deputy Guy Stéphan.

Our thoughts are with the Deschamps family. Rest in peace ❤️🌹#UCL pic.twitter.com/1OR9C1yZyG

— Bee Sports (@BeeSports_app) May 31, 2022