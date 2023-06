Velika tuga u engleskom velikanu: Preminuo poznati igrač Liverpoola (66)

Tužne vijesti doalze nam s Otoka, gdje je u 66. godini preminuo,nekad najmlađi igrač koji je zaigrao za Liverpool, Max Thompson.

Thompson je bio dijete Liverpoola, a prije nego što je potpisao profesionalni ugovor igrao je amaterski kao pripravnik, da bi onda za nagradu dobio ugovor s Liverpoolom.

Max je za Redse debitirao u dobi od 17 godina i 129 dana, a Thompsonu je njegov seniorski omogućio Bill Shankly startom u posljednjoj utakmici sezone 1973/74., u gostima kod Tottenham Hotspura.

Dugogodišnji rekord

Klupski rekord Maxa Thompsona trajao je do svibnja 2010. kada se Jack Robinson zaigrao kao 16-godišnjak na utakmici Premier lige protiv Hull Cityja.

Thompson usprkos tome nije imao dugu karijer u Liverpoolu, upisao još jedan nastup za klub, ušavši kao zamjena protiv Real Sociedada u Kupu UEFA 1975.-76., prije posudbe u Dallas Tornado i Blackpoolo.

We are deeply saddened by the passing of former player Max Thompson.

The thoughts of everyone at the club are with Max’s family and friends at this difficult time.

— Liverpool FC (@LFC) June 27, 2023