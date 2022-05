VELIKA TRAGEDIJA: Poginuo bivši igrač Barcelone (27) i njegov brat

Tužna vijest dolazi nam iz Argentine gdje je život u teškoj saobraćajnoj nesreći izgubio bivši igrač Barcelone Maxi Rolon.

Maxi je imao 27 godina, a da tragedija bude veća u sudaru je život izgubio tri godine stariji brat Hernan, koji je bio s njim u vozilu..

Saobraćajna nesreća dogodila se na auto-putu u Puhatu, na oko 50 kilometara od Rosaria, a kako se saznaje njegovo vozilo je iz do sad neutvrđenih razloga prešlo je u suprotnu traku i zatim udarilo u drvo.

Oprostila se Barcelona

Informaciju o njegovoj smrti potvrdila je Barcelona, klub u kome je ponikao. Rolon je bio dio generacije ’95, a igrao je na La Masiji od 2010. do 2014. godine, a zatim je igrao i dvije sezone za Barcu “B”.

Rolon je rođen 1995. godine i bio je veliki talent na lijevom krilu, ali ipak nije uspeo da napravi ozbiljniju karijer, a igrao je u Španjoslkoj, Argentini, Čileu, Ekvadoru, Brazilu i na kraju Iraku.

🖤 We are dismayed by the death of Maxi Rolón (1995), a FC Barcelona youth football player from 2010 to 2016. We express our deepest condolences and send full support to his family. Rest in peace. pic.twitter.com/8G9Gh016Y4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2022