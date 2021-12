VELIKA TRAGEDIJA NA SLAVLJU POSLIJE UTAKMICE! Pet osoba je izgubilo život, među njima i dijete (4)

Strašne vijesti dolaze iz glavnog grada Jemena, Sanae, gdje je nakon utakmice reprezentacija Jemena i Saudijske Arabije, nastalo veliko slavlje kada je njihova reprezentacija pobijedila Saudijce.

Veliko slavlje ne bi bilo čudno da se nije radilo o utakmici kadetskih reprezentacija, koje su igrale finale Kupa Zapadne Azije, u glavnom jemenskom gradu.

U proslavi na ulicama Sanae sudjelovalo je tisuće ljudi, a na žalost veliko slavlje pretvorilo se u nezapamćenu tragediju.

Poginulo i dijete

Naime, poslije pobjede domaćih počelo je slavlje koje se pretvorilo u tragediju, u kojoj je poginulo petero ljudi, među kojima je i jedno četverogodišnje dijete.

Kako navode lokalni mediji pravo je čudo kako nema više poginulih i ranjenih s obzirom na to da se rafalno pucalo iz kalašnjikova na sve strane.

The sky over Yemen as Yemenis celebrate the crowning of the Yemeni Junior national team as official champion of the West Asian Junior Cup 2021 After their victory over Saudi Arabia-Mabruk♥️🎉🎊🏆⚽️ pic.twitter.com/oq4H8iGAcN

— Suribelle (@Suribelle1) December 13, 2021