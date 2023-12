Velika pobjeda Brozovića i Ronalda u saudijskom derbiju: Čak sedam golova u srazu milijuna

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nogometaši Al Nassra za koji igraju bivše europske zvijezde poput Ronalda, Brozovića i Manea s visokih 5:2 slavili su u derbiju protiv Al Ittihada za kojeg nastupaju Karim Benzema i N’Golo Kante.

Poraženi su poveli u 14. minuti golom Hamdallaha koji je bio miran nakon dodavanja Karima Benzeme. Rezultat je poravnao Cristiano Ronaldo pet minuta kasnije s 11 metara.

Bivši igrač Benfice Tallisca je sjajno pogodio s ruba 16 metara za 2:1 u 38. minuti za Al Nassr. Ponovno je zabio Hamdallaha za 2:2 se u 56. minuti naklonio i glavom pogodio.

Sjajna utakmica

Međutim, to je to od domaćina. Ronaldo je u 68. minuti bio još jednom siguran s bijele točke, a do kraja susreta dva gola je zabio bivši igrač Liverpoola Sadio Mane. Marcelo Brozović odigrao je cijeli susret.

Susret je obilježio i crveni karton Fabinha, još jednog bivšeg igrača redsa. Video s najzanimljivijim detaljima utakmice pogledajte OVDJE. Na ljestvici Al Hlilal za kojeg igraju Mitrović i Neymar ima 50 bodova što je sedam bodova manje od Al Nassra.

Listu najboljih strijelaca predvodi Ronaldo koji u 18 utakmica ima 19 golova i 9 asistencija. Mitrović je njegov prvi pratitelj s tri gola manje od slavnog Portugalca.