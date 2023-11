Velika nesreća povratnika među Vatrene: Pogledajte kako je koštao svoje u ispadanju

Dva dana nakon što ga je Zlatko Dalić stavio na popis igrača na koje računa u utakmicama protiv Latvije i Armenije na kraju puta u skupini u kvalifikacijama za Euro, Marin Pongračić bio je s važnom ulogom u utakmici Lecce – Parma u 16-ini finala Kupa Italije, ali ne na način kako bi to želio.

Pongračić je postigao autogol kojim je Parma u gostima u četvrtoj minuti sudačke nadoknade na kraju susreta došla do 3:2 protiv njegovog Leccea, a nakon toga, Dennis Man je iz penala u sedmoj minuti nadoknade postavio završnih 4:2 za goste.

Trenutak koji je Parmi donio vodstvo bio je baš nesretan za Pongračića. Lopta ga je pogodila u blizini gola i od njegove pete se odbila iza gol-linije na način da tu nevolju nije mogao izbjeći.

Autogol povratnika u hrvatsku reprezentaciju pogledajte – ovdje.

Pongračić je u porazu i ispadanju Leccea igrao u drugih 45 minuta, s ulaskom na teren dok je na semaforu bilo 2:0 za goste.

