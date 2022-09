VELIKA NEPRAVDA PREMA HRVATU: ‘Oprosti nam zbog ovoga, pamtit ćemo te’

Moda otpuštanja trenera koji su vas odveli na Svjetsko prvenstvo prešla je s reprezentacije Maroka, koji su otpustili Hahlilhodžića, na Irance koji su otkaz uručili hrvatskom treneru Draganu Skočiću.

Tako je Dragan Skočić, iako je odveo Iran na SP u Kataru, dobio otkaz niti tri mjeseca prije početka nogometne smotre najboljih i to po drugi put u kratkom razdoblju.

Skočić je na klupu Irana stigao 2020. godine i imao je fantastičan skor od 15 pobjeda u samo 18 utakmica, ali mu je nogometni savez odlučio dati otkaz i ponovno postaviti Portugalca Carlosa Quieroza.

Oprosti nam zbog ovog

Navijači Irana opraštaju se od Skočića na društvenim mrežama:

“Hvala vam na svemu Dragane, nedostaješ nam šefe. Oprosti nam zbog ovoga, mi Iranci ćemo te uvijek pamtiti kao gospodina” napisao je jedan od navijača.

Thank you for everything dragan🇭🇷💌🇮🇷

We miss you boss, please pardon us

Your Iranian fan always remember you as a gentleman #دراگان_اسکوچیچ#draganskocic @trenerri pic.twitter.com/qFfXALJeDs

— ⁦⁦🇮🇷⁩amirgheysari (@amirgheysaria) September 7, 2022