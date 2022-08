VELIKA KRIZA IGRE I REZULTATA U OSIJEKU: ‘Dok tako predsjednik misli, ja sam trener Osijeka’

Još jednu gorku pilulu unutar par dana popili su navijač Osijeka, koji su u Puli opet vidjeli Osijek kakav ne pamtimo iz protekle sezone kada je bio u utrci za naslov skoro do samog kraja.

No pad Osijeka se mogao primijetiti i na kraju prošle sezone, kada je Bjelica pred kraj odustao od borbe za naslov te je, kako je sam priznao, u jednom trenutku imao ‘burn out’.

Ljubitelji Osijeka nadali su se kako će taj loš završetak protekle sezone biti zaboravljen, ali Bjelica i njegove trupe svakom utakmicom sve više tonu u krizu iz koje se ne vidi izlaz.

Ostanak na klupi

Iako je Kohorta okrenula leđa bjelici nakon ispadanja iz Europe i remija protiv Slaven Belupa, pljuska protiv Istre u sudačkoj nadoknade još će više zahladiti odnose na relaciji Bjelica navijači.

Another surprise result tonight was NK Osijek 🇭🇷 losing at home to FC Kyzyl-Zhar SK 🇰🇿

The Croatians had won 2–1 in Kazakhstan last week, but tonight’s 2-0 home defeat sent them crashing out.#UEFAEuropaConferenceLeague #UECL pic.twitter.com/Ie0gwq67kz

