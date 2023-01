VELIKA KAZNA ZA JUVENTUS! Mogu se pozdraviti sa prvenstvom, a kažnjeni i Agnelli i Nedved

Juventus dočekala jako teška vijest za njihove ambicije u Serie A ove godine, kada ih je u petak Federalni žalbeni sud Italije kaznio s oduzimanjem 15 bodova u tekućem prvenstvu.

Podsjetimo, Juventus se opet uvalio u probleme oko transfera igrača i njihovih ugovora, zbog toga su ostavke dali predsjednik Agnelli, dopredsjednik Nedved, koji su isto bili obuhvaćeni ovim postupkom.

Tako su kazne dobila četvorica bivših funkcionera kluba, s kojima su svi udaljeni od nogometa na neko dulje vrijeme.

