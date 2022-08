VELIKA HAJDUKOVA VEČER: Sjajna pobjeda na Poljudu, a obećava i još nešto drugo…

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hajduk je na ovosezonskom europskom početku bio u odličnom izdanju, s puno boljim nastupom nego nekoliko dana ranije u prvenstvenoj utakmici u Varaždinu, a na koncu, za takvu igru stigla je i nagrada s 3:1 protiv portugalske Vitorije na ispunjenom Poljudu. Nakon toga, već su krenuli i pogledi na ono što slijedi, no u pogledima momčadi i velikog dijela navijača, u tim pogledima unaprijed se stvari dosta razilaze. U ovom slučaju, pristup igrača i trenera djeluje vrlo obećavajuće za splitske Bijele.

Dok je među navijačima bilo puno slavlja, pa i euforije, s pogledima prema Villarrealu i najavama da će se srušiti moćne Španjolce, izvan tog navijačkog kruga u Hajduku itekako znaju da posao još nije gotov. Takve su bile i reakcije u javnim istupima nakon pobjede nad Portugalcima, za dolazak korak bliže završnom pretkolu Konferencijske lige.

Temelje da se gleda na drugačiji način od uobičajeno vrućeg navijačkog očito je postavio Valdas Dambrauskas. Litavski trener nije poletio poslije odlične predstave i dolaska do lijepe prednosti. Već na početku svojeg razgovora pred kamerama MaxSporta, nekoliko minuta nakon završetka utakmice na raspjevanom Poljudu, istaknuo je da je Hajduk prošao tek prvi dio puta u ogledu s Vitorijom.





‘Prvo poluvrijeme za nama’

‘Prvo poluvrijeme je za nama, čeka nas teška utakmica u Portugalu, moramo se za to spremiti u malo vremena’, rekao je Dambrauskas, najavljujući da se okretanje gostujućoj utakmici događa vrlo brzo, s prilikom da se to napravi jer je odgođena Hajdukova prvenstvena utakmica protiv Gorice koja je trebala biti odigrana ovog vikenda. Taj nedostatak igranja između dva nastupa u Europi može donijeti dobro i loše, tu pravila nema, kako je poslije pobjede istaknuo i litavski trener, a dakako, on se sa svojom momčadi nada da će više vremena za predah i pripremu biti korisno.

Krovinović poslao upozorenje

Hajdukov trener je odmah poslije pobjede pozvao na oprez, a slične istupe imali su i igrači splitskih Bijelih. Slavlja i malo euforije je možda moglo biti, ali samo kratko, prije nego se počne razmišljati o uzvratu u Portugalu. U pogledu prema toj utakmici koja će biti odigrana u srijedu, sa svojim iskustvom istupio je Filip Krovinović, koji se tijekom karijere susretao s Vitorijom dok je u tamošnjem prvenstvu bio u akciji za Rio Ave i Benficu. Treba biti hrabar i samouvjeren, ali ne bahat – kako je Krovinović poručio nakon obavljenog prvog dijela posla protiv Portugalaca.

‘Oni su izrazito domaćinska ekipa, ali mi ih se ne trebamo bojati. Treba u Portugal doći s gardom, s respektom, ali i znati što možemo. Njihovi navijači su super, ludi su, ali idemo bez straha. Vjerujem u svoju ekipu, u svojeg trenera, u sebe, tako idemo dalje’, istaknuo je 26-godišnji veznjak, koji će suigrače moći približiti sa svim zamkama igranja na stadionu D. Afonso Henriques u Guimaraesu, na kojem bi izazov mogla biti i velika vrućina s obzirom na to da će utakmica početi u pet popodne po lokalnom, sat kasnije po našem vremenu.

Upozorava i Hajdukova prošlost

Trener i igrači su odmah nakon pobjedničke splitske večeri upozorili da ne smije biti opuštanja. Prerano slavlje ili gledanje prema Villarrealu može biti jako opasno, a kako stvari mogu otići u lošem smjeru, pokazuje i Hajdukova europska prošlost – i to nedavna, protiv momčadi koje su iz slabijih liga, nižeg ranga nego je Vitoria.

Prošle sezone, pamti se što se splitskim Bijelima dogodilo protiv kazahstanskog Tobola. Poslije 2:0 u prvoj utakmici na Poljudu, u uzvratu se dogodilo ispadanje nakon produžetaka, s 4:1 za Kazahstance u njihovom domaćem nastupu u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu.

Bila je to ružna epizoda za Hajduk, a iz ljeta 2019. pamti se jedna još ružnija. Na početku kvalifikacija za Europsku ligu u toj sezoni, splitski Bijeli su u gostima s 2:0 svladali maltešku Gziru, a onda, u uzvratu na Poljudu su se baš osramotili, s 3:1 za Maltežane koji su time osigurali prolazak dalje jer su golovi u gostima tada još imali dodatnu vrijednost.









Hajduku ne treba da se takvo što ponovi – i zbog toga, obećavaju riječi koje su nakon utakmice imali trener i igrači. S lošim pristupom, u uzvratu brzo može postati jako neugodno, a bude li tako, pala bi u drugi plan sjajna večer koja je oduševila ispunjeni Poljud.