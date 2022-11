VELIKA DVOJBA ZA DALIĆA, A PETKOVIĆ SE NIJE PROSLAVIO: Neki još nisu spremni za udarnih 11, ali jedan se ‘zacementirao’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Često čujemo da su te prve utakmice najteže jer je veliki pritisak u njima. Hrvatska do sada na Mundijalima samo dva puta otvorila pobjedom, Jamajka 1998. i Nigerija 2018.

Oba puta smo tada otišli do medalje, a obje utakmice smo se mučili te uz dosta sreće i pobijedili. Maroko je neugodna ekipa te nas sigurno čeka teška i zahtjevna utakmica. Dalić je protiv Saudijske Arabije jučer možda i otkrio nekoliko aduta.

Livaković je siguran golman i tu nema dilema. Kao ni na desnom beku. Juranović ispred Stanišića, tako je bilo u kvalifikacijama nema smisla mijenjati. Stanišiću je bilo bitno da igra jer u Bayernu nije prva opcija. Barišić je jedan od vođa Rangersa, ali Sosa je statistički gledano jedan od najboljih lijevih bekova svijeta.





Livaja u prvih 11

U obrani je poštedio Šutala i Gvardiola, ali za očekivati je da će taj mladi duo biti ključan. Ako se netko od njih ozlijedi Erlić je spreman i dovoljno dobar. Lovren će biti dobar ako se budemo trebali braniti, a Vida. Svi znamo zašto je Vida u Kataru, a jučerašnjim izletima to je samo potvrdio.

Dalić je zapravo što se tiče obrane sve znao i prije. Bilo je samo bitno da testira druge i odmori one koji će startati na otvaranju i zagrije one koji ne igraju često. Jedan od njih je i Brozović. On je siguran u prvih 11, a u Rijadu je bio prvi po želji i htjenju. Očito je maksimalno spreman i motiviran.

O kumovima Modriću i Kovačiću neću trošiti riječi. Samo ću reći da je Kovačić dovoljno kvalitetan da preuzme ulogu Rakitića iz Rusije. Napad je naša najveća enigma osim lijevog krila gdje zadnjih skoro 10 godina juri Ivan Perišić. Napadač i desno krilo za Maroko?

Livaja i Vlašić. Kramarić je riješio susret jučer, ali daleko je od forme Marka Livaje. U ostalom Livaja je preskočio susret zbog navodne ozlijede. Livaja je igrač Hajduka, medijski praktički nedostupan Maroku. S obzirom da ga jučer nisu mogli gledati moguće je da ga je izbornik skroz sačuvao od afričkih skauta.









Vlašić treba dobiti prednost isključivo jer je fizički jači od Majera, a Marokanci neće libiti da udaraju. Što se tiče ostatka napada protiv Arabije je svako pokazao svoju ulogu. Petković je radio ono što najbolje zna, a to je građenje i povratne lopte. Majer je imao par odličnih sekvenci u sredini, a njegov start bi mogli dočekati protiv Kanade. Sučić nije došao previše do izražaja kao ni Pašalić koji jednostavno ne može igrati desno krilo.

Dalić zapravo iz ovog susreta nije dobio ništa. Sve smo znali i prije, a igračima je bilo odlično zagrijavanje i priprema za obranu srebra. Prvo Maroko pa ostali.