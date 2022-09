VELIKA DRAMA U ISTANBULU: Pucali po zgradi nogometnog saveza, metci zujali pored dužnosnika

Istanbul je danas bio poprište prave drame, kada je u jednom kvartu glavnog grada Turske Rivi, gdje je smješten Tusrki nogometni savez, došlo do pucnjave po zgradi dok je u tijeku bio sastanak Izvršnog odbora.

Kako se doznaje sedam metaka je pogodilo sjedište turskog nogometnog saveza, a po prvim izvješćima srećom nema ozlijeđenih.

Po nekim nagađanjima meta napada bili čelnici turskog saveza, a izvori iz Turske navode kako su meci ispaljeni iz ulice koja vodi prema ulazu u zgradu Turskog nogometnog saveza.

Metak pokraj glave

Jedan od metaka prošao pokraj glave Hamita Altintopa, koji je igrao u Schalkeu, Real Madridu, Bayernu i Galatasarayu, a trenutno radi u Turskom nogometnom savezu.

