VELIKA DRAMA OKRUŽILA PROTIVNIKA VATRENIH: Od ovog se ne oporavlja brzo, a imao je i problema sa srcem…

Svjetsko prvenstvo u Katru je sve bliže, a prije nego krene, izbornici reprezentacija koje će igrati na SP-u nadaju se da će zdravstveni bilten donijeti dobre vijesti. Ipak, za Kanadu, protivnika hrvatske reprezentacije u prvom krugu, takve sreće već sada nema – s obzirom na to da su Kanađanima došle zabrinjavajuće vijesti iz Njemačke.

Za vrijeme derbija Bayerna i Borussije Dortmund u 1. Bundesligi, neugodno je ozlijeđen Alphonso Davies, lijevi bek Bayerna i kanadske reprezentacije, koji je dobio nogom u glavu u sudaru s Borussijinim mladim Englezom Judeom Bellinghamom. Nakon što je Davies završio u bolnici, pregledi su otkrili da je pretrpio kontuziju lubanje, što Kanađane itekako zabrinjava.

Takvu situaciju približio je kanadski TSN, pišući da situacija s 21-godišnjim lijevim bekom koji može zaigrati i na krilu donosi glavobolju izborniku Johnu Herdmanu.

Udarac nogom u glavu izbacio je kanadskog reprezentativca iz velike utakmice koja je jučer u Dortmundu bila završena s 2:2. Davies je morao biti zamijenjen nakon prvog poluvremena, a umjesto njega ušao je hrvatski reprezentativac Josip Stanišić.

Situaciju koja je dovela do Kanađaninove ozljede pogledajte – ovdje.

Nakon što je završio u bolnici zbog ozljede koja zabrinjava, Davies se javio uz poruku kojom svima zahvaljuje na podršci, dodajući da se nada brzom oporavku i povratku na teren. Točne procjene koliko dugo bi mogao pauzirati još nema, a traje utrka s vremenom prije nego Kanada u prvoj utakmici na SP-u zaigra protiv Belgije. Ta utakmica na rasporedu je 23. studenog, a četiri dana kasnije na rasporedu je susret s Hrvatskom u drugom kolu skupine u kojoj je i Maroko.

Bayern confirm that Alphonso Davies suffered a skull contusion in Der Klassiker on Saturday. pic.twitter.com/FfEgyudOGH

— B/R Football (@brfootball) October 9, 2022